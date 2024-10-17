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Зеленський відреагував на слова Фіцо, що питання України в НАТО "не буде безкоштовним"

Яна Ставська
17 жовтня 2024, 21:29
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Президент переговорив зі словацьким премʼєром, але деталей не розповів.
Фицо, Зеленский
Фіцо зробив заяву про Україну в НАТО - зʼявилась реакція Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОПУ, Robert Fico

Головне:

  • Фіцо вважає, що війну в Україні можна закінчити у "стислі терміни"
  • Зеленський мав розмову з Фіцо в Брюсселі "віч-на-віч"
  • Словаччина саботувала допомогу Україні разом з Угорщиною

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова словацького премʼєра Роберта Фіцо, що запрошення України до НАТО "не буде безкоштовним".

У розмові з журналістами в Брюсселі, 17 жовтня, Зеленський розповів, що спілкувався з Фіцо, проте відмовився озвучувати деталі.

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На запитання, як Зеленський ставиться до скепсису премʼєра щодо членства України в НАТО, президент відповів, що діалогом між словацьким та українським урядами задоволений.

Він наголосив на потребі підтримувати "нормальні стосунки" між країнами.

"Його країна не у війні – слава богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти. Тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити", — цитує Європейська правда Зеленського.

Словаччина та Україна - що сказав Фіцо

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив думку, що завершення війни в Україні може відбутись в дуже стислі терміни. Це відбулося на тлі оголошення Зеленським пунктів Плану перемоги.

Він також висловив очікування, що Європейська Рада визначить можливий час закінчення війни, зокрема з огляду на те, що питання запрошення України до НАТО знову активно обговорюється. Фіцо припустив, що це запрошення не буде "безкоштовним".

Зауважимо, що з перших днів свого прем'єрства Роберт Фіцо погрожував "гальмувати" виділення військової допомоги Україні. До його обрання країна активно допомагала ЗСУ технологіями і боєприпасами.

Новопризначений урядовий голова свою "обіцянку" дотримав - після його приходу Братислава не тільки зупинила передачу будь-якої військової допомоги, а й разом з Угорщиною почала саботувати допомогу Україні від ЄС.

Відтоді заяви Фіцо, які закликали до миру за всяку ціну, набули нового відтінку - подекуди образ у бік України та громадян, які підтримують Україну. Наприклад, прем'єр Словаччини називав війну "замороженим конфліктом", постійно стверджував, що Україні з наявними засобами не виграти бої і не повернути Крим.

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

вступление в НАТО инфографика
Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

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