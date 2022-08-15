"Їх у росход": бучанський кат з РФ розповів про звірства і вбивства на Київщині

Данило Фролкін / Слідство. Інфо

Російський окупант Данило Фролкін, якому в червні Офіс генпрокурора України оголосив підозру у вбивстві мирного жителя Андріївки Київської області, розповів про те, як він брав участь у вбивствах, тортурах і грабежах на Київщині.

Журналіст Важливих історій взяв нього свідчення. Окупант звинуватив своїх командирів у тому, що вони вели російських військових на смерть без належної розвідки. Також, за його словами, віддавав накази про розстріл цивільних заступник командира бригади, підполковник Олександр Прокурат.

"Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор, Фролкін Данило Андрійович, зізнаюся у всіх злочинах, які я скоїв в Андріївці, в розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування в *** (нецензурно, - ред.) не ставить наших бійців, всю піхоту, яка б'ється на передовій, на лінії фронту", - розповів Фролкін.

На уточнення, що він має на увазі, коли зізнається "в розстрілі цивільного населення", окупант розповів, що в березні командири попросили його і ще кількох рядових супроводити їх на обшук в будинках трьох жителів Андріївки.

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"Ми завели їх у три будинки, вони показали будинки. У будинках були не їхні фотографії. Тобто це не їхні будинки були по факту. Третій взагалі в руїні якийсь жив. При них була пачка грошей: гривні, долари, всяка *** (нецензурно, - ред.). Підполковник, який був з нами, Олександр Прокурат, забрав ці гроші собі, а решта — документи, телефони — віддав нам І сказав: "їх у росход". Все, я пішов і (одного з них) у росход пустив", - додав Фролкін.

Раніше повідомлялося, що Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.

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