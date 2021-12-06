Тіло пролежало тиждень: на Хмельниччині сталося моторошне вбивство 41-річної жінки

Жінку задушили / НПУ

У Старокостянтинові на Хмельниччині в підвалі однієї з багатоповерхівок знайшли тіло 41-річної жінка. Експертиза встановила, що її задушили.

Як повідомили у Нацполіції Хмельницької області, тіло вбитої знайшли ще 3 грудня. Воно там пролежало близько тиждень - від 28 листопада.

Спочатку ознак насильства на тілі не виявили, але експертиза встановила, що жінку задушили.

Загиблою виявилася 41-річна мешканка селища Самчики. Копи вже затримали підозрюваного в цьому страшному вбивстві. Ним виявився 29-річний житель с. Малий Чернятин з Хмельницької області.

"Підозрюваний з потерпілою разом розпивали спиртне. Між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник скинув жінку на землю і задушив", - сказано в повідомленні.

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Також у поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, на Хмельниччині у місті Ізяслав невістка шваброю вбила свою свекруху. Раніше між жінками часто виникали сварки.

Також раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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