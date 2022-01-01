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"Штрикнув ножем у груди": у Львові в новорічну ніч господар жорстоко зарізав квартиранта

1 січня 2022, 14:28

Правоохоронці затримали чоловіка (який, до слова, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, в порядку статті 208 Кримінального кодексу України).

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У Львові в новорічну ніч господар жорстоко зарізав квартиранта/ ua.depositphotos.com

У новорічну ніч у Львові в квартирі будинку, розташованого на вулиці імені Лемика, під час святкового застілля виник конфлікт, в результаті якого власник квартири жорстоко вбив квартиранта ножем. Про це повідомили представники пресслужби Національної поліції Львівської області.

1 січня близько другої години ночі в поліцію зателефонував доктор швидкої допомоги і повідомив про тіло 50-річного чоловіка, з ознаками насильницької смерті, виявлене в квартирі одного з будинків на вулиці Лемика. За словами медиків, причиною смерті стала рвана рана в районі серця.

На місце приїхали поліцейські, які і встановили обставини події. Так, під час святкування Нового року між 39-річним власником житла і жителем Черкаської області, який знімав у нього житло, виник конфлікт, в ході якого господар вдарив квартиранта ножем в груди, від чого той помер.

Правоохоронці затримали чоловіка (до слова, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, в порядку статті 208 КК України). Вирішується питання з приводу повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, який передбачено частиною 1 статті 115 (умисне вбивство). Покарання за таке-тюремне ув'язнення строком від семи до п'ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше в селі Нове Місто чоловік жорстоко вбив колишню співмешканку. Його затримали і взяли під варту. Загиблій було 24 роки, у неї залишилися двоє маленьких дітей.

Запобіжний захід чоловікові, який зарізав жінку, обрали 23 грудня — утримання під вартою без можливості внесення застави. Його можуть посадити у в'язницю на термін від 7 до 10 років.

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