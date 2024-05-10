Харківщина під масованими ударами РФ: в ОВА описали ситуацію

Російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там тривають бої, а сам регіон під масованими ударами росіян.

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Харківщина під ударами РФ: що говорить губернатор / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині і регіон опинився під їхніми масованими атаками. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Насамперед противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угруповання противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає тільки для провокацій на північному напрямку", - йдеться в тексті.

Пізніше він уточнив ситуацію, яка склалася в регіоні.

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"9:45 с. Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. Близько 10-ї ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, унаслідок чого травмовано 2 цивільних людини. 12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік. 13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку - поранено 60-річну жінку. Водночас унаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє дістали травми - один із них під завалами будинку", - написав Синєгубов.

Росія пішла на прорив кордону на півночі Харківської області - головні новини:

Російські окупанти вночі 10 травня обстріляли Вовчанськ, ворог провів потужну артилерійську підготовку, ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. Сили оборони працюють над відбиттям атак.

Війська РФ посилили обстріли на півночі Харківської області, розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Противник завдає ударів по Вовчанську, усю ніч окупанти били коригувальними авіабомбами та артилерією. ДРГ намагалися прорвати кордон. Безпосередньої загрози Харкову немає.

Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині, зазначили аналітики DeepState.

Вони пробують заходити в населені пункти Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище та Плетенівку. Наразі невідомо, скільки сил може задіяти ворог.

Росія почала нову хвилю наступу й атакує на півночі Харківської області, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають ворожі атаки. Тривають серйозні бої.

Загроза нового наступу на Харків Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак. Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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