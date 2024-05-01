РФ проводить перегрупування на Харківському напрямку: Жданов пояснив, у чому загроза

Перегрупування окупантів на Харківському напрямку були очікувані.

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Жданов оцінив, чи існує загроза повторного наступу РФ на Харків і область / Колаж: Главред, фото: Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував заяву Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про перегрупування Росією військ на Харківському напрямку. Він пояснив, з якою метою це робиться і чи є загроза для Харкова та півночі Харківської області.

За словами Жданова, спочатку потрібно визначитися з тим, про які війська йдеться.

"Перегрупування на Харківському напрямку відбуваються і біля Куп'янська. І там росіяни дійсно вже зібрали ударне угруповання, яке посилили танковою дивізією. Там вони прорвали одну з ділянок нашого фронту і просунулися вперед, і це вирішення стратегічної задачі із захоплення Куп'янська-Вузлового, який росіяни давно хочуть захопити через залізничну гілку", - сказав військовий експерт в інтерв'ю Главреду.

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За словами Жданова, перегрупування окупантів на цьому напрямку були очікувані.

"Адже вони давно там сформувалися, але почали бої лише зараз. Однак ця активізація бойових дій відбувається не на всій лінії фронту, а лише на окремих його ділянках", - додав він.

Військовий експерт зазначив, що останній рейд "визвольних сил Росії" (РДК, "Легіон свободи Росії" і "Сибірського батальйону") трохи відтягнув строки початку наступальної операції армії РФ, бо росіяни були змушені перекидати кілька частин до Брянської та Бєлгородської областей для купірування спроб російських визвольних сил вклинитися.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, Жданов вважає, що російські окупанти найближчим часом намагатимуться за будь-яку ціну та попри свої втрати захопити якомога більше територій на трьох напрямках - Авдіївському, Бахмутському і Новопавлівському. За його словами, загарбники намагаються скористатися ситуацією, поки в Україну не прибула допомога від США.

Раніше Жданов заявив, що російські окупанти не здатні піти в масштабний наступ в Україні влітку цього року. Угруповання загарбників, яке сьогодні діє на окупованих територіях, не здатне на велику операцію.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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