'Наступ стане найнебезпечнішим': Коваленко назвав напрямки головного удару РФ

Ворог намагатиметься підтримувати високий рівень наступальних та штурмових дій на різних напрямках, розповів військово-політичний оглядач.

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На яких напрямках РФ піде у новий наступ / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, facebook.com/7channel.odessa

Російські окупанти зосередяться на кількох основних напрямках для своїх наступальних дій. Ворог, в першу чергу, буде наступати в районі Часового Яру у Донецькій області. Також окупанти підуть у наступ вздовж траси Н20 з Авдіївського плацдарму. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Основним напрямком наступу російських окупантів буде Часів Яр. Не виключено, що з другої половини року вони розпочнуть наступальні дії трасою Н20 з Авдіївського плацдарму. Якщо почнеться таке просування, це свідчитиме про плани росіян з охоплення вже Торецького плацдарму", - пояснив він.

За його словами, це дві локації, де російський наступ може стати найнебезпечнішим. Коваленко зазначив, що окупанти підтримуватимуть високий рівень наступальних та штурмових дій також на інших ділянках фронту.

"На сході це напрямки Лимано-Куп'янської вісі, Куп'янська і Лимана. На півдні – Роботине, а також ділянка вздовж річки Мокрі Яли, де межа між Донецькою і Запорізькою областями. Там найбільша загроза може бути для Урожайного", - наголосив військово-політичний оглядач.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз про ситуацію на фронті найближчими тижнями:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Новий наступ Росії - прогнози

Як повідомляв Главред, російські окупанти планують розпочати наступ до 9 травня. Начальник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що ворог має намір просуватися на сході України та інших напрямках. Він наголосив, що українські захисники готові до будь-яких планів ворога.

Також окупанти, не досягнувши вагомих результатів на фронті до 7 травня, дати інавгурації Путіна, вирішили піти "ва-банк" на Часо-Ярівському напрямку. За словами Коваленка, російські війська розпочали формування ударної групи в тилу для початку штурму міста, одночасно проводячи ближні бої.

Крім цього, Україна зможе утримати оборону, незважаючи на спроби російських військ досягти значних результатів до 9 травня. ЗСУ не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту, навіть при гострій нестачі боєприпасів, повідомляє The New York Times.

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