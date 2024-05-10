ЗСУ "повинні відбитися": ворожі ДРГ намагаються прорватися на Харківщині

Обстановка у напрямку Вовчанська зараз дуже напружена, повідомив відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов.

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Ворог проводив потужну артилерійську підготовку на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти минулої ночі спробували "промацати" прикордонну лінію в Харківській області. Обстановка у напрямку Вовчанська зараз дуже напружена. Про це повідомив відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов, який веде Telegram-канал "Говорять Снайпер".

"Вночі ворог проводив потужну артилерійську підготовку, групи ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, отримали [відповідь] (неценз., - ред.). Найближчим часом очікується залучення основних резервів, маємо відбитися", - написав він.

Довідка. Вовчанськ - місто в Чугуївському районі Харківської області України, адміністративний центр Вовчанської міської громади.

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За менш ніж десять кілометрів від Вовчанська розташований кордон із Росією. У місті розташовані митні та прикордонні служби та прикордонні переходи на автомобільних і залізних дорогах у напрямку Шебекине, Бєлгород.

Вовчанськ на карті / google.com/maps

Як повідомляв Главред, раніше Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у ворога є ресурси для активізації дій на прикордонні Харківщини. За його словами, Сили оборони контролюють ситуацію.

"Ці дії передбачувані. Ресурси у ворога є до загострення в прикордонні, про що раніше говорили. Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів на цю тему", - додав Коваленко.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупаційні війська помітно збільшили темпи наземних атак на сході України за останній місяць. Ймовірно, вони хочуть домогтися певних успіхів до прибуття західної військової допомоги на лінію фронту. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків. Ворог може піти в атаку вже в середині травня. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. Згідно з одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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