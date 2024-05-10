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Наступ на Харків: Путін здатний кинути понад 110 тис. військових - експерт

Андрій Ганчук
10 травня 2024, 15:00
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Росія не керується логікою про те, що для наступу на Суми потрібне військо в 500 тисяч, вона діє за іншим принципом, вважає Михайло Жирохов.
Харків, війська РФ
Росія може піти в наступ на Харків силами, які у неї є зараз - експерт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Якщо Володимир Путін ухвалить політичне рішення про наступ на Харків, війська агресора Росії підуть тими силами, які у них є на даний момент. Москва може кинути і 110 тисяч окупантів для такого завдання. Кремль не керується принципами військової логіки. Про це заявив історик, військовий експерт Михайло Жирохов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у Росії немає генералів, які виступатимуть проти політичних рішень Путіна.

"Дії росіян у військову логіку не вкладаються. Якщо Путін ухвалить рішення щодо наступу на Харків, умовно кажучи, двома дивізіями або силами 110-тисячного угруповання, його наказ буде виконаний і вони підуть в атаку. Тому що в Росії немає генералів, які могли б сказати Путіну "ні", - вважає Жирохов.

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На думку експерта, росіяни не керуються військовою логікою, згідно з якою для взяття великих міст потрібно багато військ.

Вони будуть наступати тими силами, які є.

"Я не згоден з думками про те, що ймовірність наступу Росії буде визначатися наявністю численного угруповання для проведення певних бойових дій. Аргументи стосовно того, що для наступу на Суми, наприклад, потрібно 500 тисяч військових, є недоцільними. За два роки ми вже побачили, що у росіян це так не працює. Росіяни не будуть збирати якихось угруповань. Наприклад, є у них декілька бригад, їх візьмуть, перекинуть за два дні літаками до зони бойових дій, і відправлять у наступ", - підкреслив Жирохов.

Росія пішла на прорив кордону на півночі Харківської області - головні новини:

Російські окупанти вночі 10 травня обстріляли Вовчанськ, ворог провів потужну артилерійську підготовку, ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов.

Сили оборони працюють над відбиттям атак.

Війська РФ посилили обстріли на півночі Харківської області, розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Противник завдає ударів по Вовчанську, усю ніч окупанти били коригувальними авіабомбами та артилерією. ДРГ намагалися прорвати кордон. Безпосередньої загрози Харкову немає.

Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині, зазначили аналітики DeepState.

Вони пробують заходити до населених пунктів Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище і Плетенівку. Наразі невідомо, скільки сил може задіяти ворог.

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Сили оборони відбивають ворожі атаки. Тривають серйозні бої.

Хто такий Михайло Жирохов?

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

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