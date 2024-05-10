Наступ на Харків: Путін здатний кинути понад 110 тис. військових - експерт

Росія не керується логікою про те, що для наступу на Суми потрібне військо в 500 тисяч, вона діє за іншим принципом, вважає Михайло Жирохов.

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Росія може піти в наступ на Харків силами, які у неї є зараз - експерт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Якщо Володимир Путін ухвалить політичне рішення про наступ на Харків, війська агресора Росії підуть тими силами, які у них є на даний момент. Москва може кинути і 110 тисяч окупантів для такого завдання. Кремль не керується принципами військової логіки. Про це заявив історик, військовий експерт Михайло Жирохов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у Росії немає генералів, які виступатимуть проти політичних рішень Путіна.

"Дії росіян у військову логіку не вкладаються. Якщо Путін ухвалить рішення щодо наступу на Харків, умовно кажучи, двома дивізіями або силами 110-тисячного угруповання, його наказ буде виконаний і вони підуть в атаку. Тому що в Росії немає генералів, які могли б сказати Путіну "ні", - вважає Жирохов. відео дня

На думку експерта, росіяни не керуються військовою логікою, згідно з якою для взяття великих міст потрібно багато військ.

Вони будуть наступати тими силами, які є.

"Я не згоден з думками про те, що ймовірність наступу Росії буде визначатися наявністю численного угруповання для проведення певних бойових дій. Аргументи стосовно того, що для наступу на Суми, наприклад, потрібно 500 тисяч військових, є недоцільними. За два роки ми вже побачили, що у росіян це так не працює. Росіяни не будуть збирати якихось угруповань. Наприклад, є у них декілька бригад, їх візьмуть, перекинуть за два дні літаками до зони бойових дій, і відправлять у наступ", - підкреслив Жирохов.

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Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

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