Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині - DeepState

Російські окупанти застосовують піхоту з невеликою кількістю техніки, далі рухатися на півночі Харківської області вони поки що не наважуються.

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Поки невідомо, скільки сил можуть задіяти окупанти на півночі Харківщини - аналітики / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Окупаційні війська Росії гамагаються заходити до населених пунктів Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище і Плетенівка на півночі Харківської області і закріплюватися там.

Рухатися далі ворог поки що не наважується, можливо, очікується застосування основних сил.

Аналітики Deep State у своєму зведенні повідомили, що посилили тиск на півночі Харківської області. Активно застосовуються системи РЕБ і безпілотники.

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"Активізація почалася з щільних обстрілів різними засобами вогневого ураження прикордонних населених пунктів Харківщини. Наразі обстріли продовжуються, зокрема, в районі міста Вовчанськ. Також активно застосовуються системи РЕБ та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів. В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

Війська РФ пробують увійти в 6 населених пунктів

Згідно з даними Deep State, російські війська намагаються увійти в прикордонні населені пункти. Діють малими групами і невеликою кількістю військової техніки.

"Противник пробує заходити та закріплятися в ряді населених пунктів вздовж кордону, зокрема, в селах Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка. Також здійснюються спроби заходу ворога в населені пункти Гатище-Плетенівка. Основними силами ка**пів для заходу наразі є піхота з підтримкою невеликої кількості техніки. Далі вищевказаних населених пунктів рухатися не наважуються, можливо, очікується задіяння основних сил", - вказали аналітики.

Війська РФ намагаються просунутися в Харківській області / DeepState

Чи зможуть просунутися окупанти на Харківщині

Росіянам наразі не вистачає сил для істотного просування. Однак, скільки основних сил ворог може застосувати на півночі Харківської області, наразі невідомо.

"Наявних ресурсів, які задіяв ворог на даний момент, не вистачить для глибокого просування. Наразі ситуація складається такою, що ворог здійснює дестабілізацію в прикордонних районах. Але невідомо скільки основних сил він готовий задіяти для даного маневру", - підкреслили в Deep State.

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