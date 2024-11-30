ГУР уразило ще три РЛС окупантів у Криму: подробиці

Коротко:
- Воїни ГУР за день уразили ще 3 РЛС окупантів у Криму
- Були уражені дві РЛС "Подльот" і одна "Каста-2е2"
Воїни Головного управління розвідки Міноборони України уразили ще три радіолокаційні станції російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.
Удари по дороговартісних РЛС було завдано у п’ятницю, 29 листопада, повідомили у ГУР.
"Розвідники уразили чергові три РЛС окупантів у Криму. 29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах росії", – йдеться у повідомленні.
Були уражені дві РЛС "Подльот" і одна "Каста-2е2"
"Вогнева робота по військових об’єктах російських окупантів триває, наголосили у ГУР.
Також у відомстві нагадали, що 28 листопада 2024 року розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс "Подльот" вартістю 5 мільйонів доларів.
Вибухи і пожежі в Росії та на окупованих територіях – останні новини
Вранці 29 жовтня повідомлялося, що на Ростовщині після атаки дронів палає нафтобаза. Спалахнула масована пожежа на нафтобазі в передмісті міста Каменськ-Шахтинський. Місцева влада скаржиться на масовану атаку дронів.
Також повідомлялося, що розвідники знищили ворожий РЛС "Зоопарк" вартістю мільярд гривень. Для проведення операції було використано чотири далекобійні FPV-дрони за 100 тисяч гривень кожен.
Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 25 листопада були атаковані три області РФ – українські військові масштабно вдарили по важливих об’єктах в Росії. Була успішно уражена нафтобаза в Калузькій області країни-агресорки РФ. Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.
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