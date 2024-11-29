Розвідники знищили ворожий РЛС "Зоопарк" вартістю мільярд гривень

Для проведення операції було використано чотири далекобійні FPV-дрони за 100 тисяч гривень кожен.

https://glavred.net/ukraine/razvedchiki-unichtozhili-vrazheskiy-rls-zoopark-stoimostyu-milliard-griven-10618445.html Посилання скопійоване

Розвідники знищили РЛС "Зоопарк" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Знищено ворожу РЛС "Зоопарк"

Ворожий комплекс спалили чотири FPV-дрони

Українські розвідники підрозділу "Крила" виявили та завдали удару по радіолокаційній станції російських окупантів "Зоопарк".

"Знищення ворожого "зоопарку" - розвідники спалили дороговартісний радіолокаційний комплекс росіян", - повідомила пресслужба ГУР.

відео дня

Вартість цього комплексу становить близько 1 мільярда гривень.

Зазначається, для проведення операції було використано чотири далекобійні FPV-дрони, кожен з яких коштує приблизно 100 тисяч гривень.

"Співвідношення - 1:10 000. Продовжуємо боротьбу!", - повідомили розвідники.

Дивіться відео - Розвідники знищили ворожий РЛС "Зоопарк":

Як повідомляв Главред, це не перший подібний знищений комплекс окупантів. Восени 2023 року бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1" російських окупантів. Таку "жирну" ворожу ціль українські захисники "відмінусували" на Донецькому напрямку.

У жовтні 2022 року на Херсонщині також було знищено радіолокаційну станцію розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1 " - за її допомогою ворог коригував вогонь своєї артилерії.

Інші новини:

РЛС "Зоопарк-1" "Зоопарк-1" - радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. Основним призначенням комплексу є розвідка вогневих засобів противника (РСЗВ, артилерія, міномети, тактичні ракетні установки, комплекси ППО) і коригування вогню. Також використовується для стеження за повітряним простором і контролем над безпілотними літальними апаратами. Боєприпаси в повітрі виявляються за допомогою РЛС та їхня траєкторія обчислюється, дозволяючи визначити як точку стрільби, так і район падіння. Один "Зоопарк" здатний одночасно виявляти до 70 ворожих позицій за хвилину і передавати їх координати протягом 20 секунд після залпу, часто ще до падіння снарядів. Інформація автоматично передається на командний пункт управління. Комлекс використовується РФ в ході вторгнення в Україну. За даними британської розвідки, станом на березень 2023 року, Росія втратила щонайменше шість радіолокаційних комплексів "Зоопарк-1" в ході вторгнення. Одна самохідна РЛС 1Л261 комплексу "Зоопарк-1М" була захоплена ЗСУ в ході контрнаступу. Вартість системи "Зоопарк-1М", за даними Forbes, оцінюють у близько 25 мільйонів доларів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред