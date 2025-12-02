Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

Ангеліна Підвисоцька
2 грудня 2025, 21:36
475
У матеріалі дізнаєтесь, як оформити безкоштовну поїздку за програмою "3000 км Україною".
поезд, Укрзализныця, вокзал
Програма "3000 км Україною" / Колаж: Главред, фото: facebook/Укрзалізниця

Що дізнаєтесь:

  • Коли стартує програма "3000 км Україною"
  • У яких потягах можна бути оформити безкоштовний проїзд
  • Які послуги не покриє програма

В Україні стартує нова програма з безкоштовними квитками на потяги - "3000 км Україною". Купувати квитки можна буде вже від завтра, 3 грудня. Про це повідомляє Мінрозвитку України.

Перші потяги за цією програмою поїдуть 5 грудня. За цією програмою можна буде оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 кілометрів.

відео дня

Безкоштовні квитки можна буде отримати у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті та визначених 24 маршрутах. Програма не охоплює квитки у вагонах СВ та 1 класу.

Варто зазначити, що квиток можна оформити лише на себе та дитину. Для дітей віком старше 5 років можна буде оформити власні 3000 км, додаючи свідоцтво про народження у "Дії".

Ця програма покриває лише вартість проїзду. Окремо будуть оплачуватись постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси.

Укрзалізниця пропонуватиме безкоштовні квитки у сезон низького попиту - січень, лютий, жовтень, листопад. Таким чином, не обов'язково використовувати кілометри у грудні 2025 року. Згодом, якщо ви не використаєте всі "кілометри", їх можна буде конвертувати у бонусні "обіймашки" у програмі лояльності. Зробити це можна буде у 2026 році.

Як оформити безкоштовні квитки

Спершу потрібно оновити чи встановити застосунок "Укрзлізниці" та верифікувати акаунт через "Дія.Підпис". У застосунку слід натиснути на позначку "3000" та "Взяти участь". Після цього ви отримаєте свої 3000 кілометрів.

Далі можна обрати поїзд із позначкою "3000". Вартість цього квитка буде автоматично покриватися з бонусного рахунку.

На які потяги можна оформити безкоштовні квитки

"Укрзалізниця" визначила маршрути для пілотного запуску на основі аналізу потреб мешканців прифронтових регіонів.

Перелік прифронтових рейсів, доступних у межах програми у грудні:

  • №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),
  • №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,
  • №109/110 Львів – Миколаїв,
  • №115/116 Суми – Київ,
  • №121/122 Миколаїв – Київ,
  • №127/128 Львів – Запоріжжя,
  • №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,
  • №143/144 Суми – Рахів,
  • №39/40 Солотвино – Запоріжжя,
  • №45/44 Харків – Ужгород,
  • №47/48 Запоріжжя – Мукачево,
  • №51/52 Одеса – Запоріжжя,
  • №53/54 Дніпро – Одеса,
  • №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,
  • №773/774 Київ – Конотоп,
  • №87/88 Ковель – Запоріжжя,
  • № 886/888 Фастів – Чернігів,
  • №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №15/16 Харків – Ясіня,
  • №17/18 Харків – Ужгород,
  • №41/42 Дніпро – Трускавець.

Доступні місця 2 класу в Інтерсіті+:

  • №719/720 Харків – Київ,
  • №723/722 Харків – Київ,
  • №731/732 Запоріжжя – Київ.

Програма 3000 "Укрзалізниці" - останні новини за темою

Як писав Главред раніше, Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Зокрема запустять спеціальноу програму транспортної підтримки для всіх українців, умежах якої кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

Нагадаємо, залізничні квитки можуть подорожчати. Проте Олександр Перцовський вважає, що залізничні квитки мають залишитися доступними принаймні до кінця воєнного стану. Водночас, на його думку, вартість деяких квитків можна підвищити, не чекаючи завершення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" актуалізувала правила перевезення тварин у поїздах. Зміни торкнулися поїздок українців із домашніми улюбленцями в усіх типах вагонів.

Читайте також:

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

22:01Світ
"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

21:36Україна
"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

20:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

Китайський гороскоп на завтра 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

Китайський гороскоп на завтра 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

Понад 80 років називалося на честь героя радянської пропаганди: що це за місто України

Понад 80 років називалося на честь героя радянської пропаганди: що це за місто України

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Останні новини

23:08

Не бояться часу та перегрівів: ТОП‑5 кросоверів з "безсмертним" автоматом

22:32

Як миттєво прибрати запотівання лобового скла: експерти назвали "чарівну" кнопку

22:14

Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

22:01

НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

21:36

"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа«Плівки Віткоффа» злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа
21:18

"За своє свинство": Ігор Кондратюк "попустив" Віталія Козловського

20:51

Рідним буде важко відірватись: рецепт соковитої запеченої курки на Новий рікВідео

20:45

Спатифілум не цвіте: експерти розкрили простий домашній спосіб оживити йогоВідео

20:42

Графіки відключень світла в Україні можуть зникнути найближчими часом, але є умова

Реклама
20:27

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

20:15

"Будь ласка": Катерина Усик постраждала

20:07

США більше не виділятимуть гроші Україні: Трамп зробив різку заяву про війну

19:51

Чому не можна виливати молоко у раковину: експерти назвали неочевидну причину

19:38

Не долар і не євро: несподіваний фаворит серед валютних депозитів українців

19:37

Що чекає Україну, якщо мирної угоди не буде: Кулеба зробив невтішний прогноз

19:22

Буданов став ключовою фігурою переговорів із США після відставки Єрмака - The Telegraph

19:19

Є загроза третього вторгнення: Зеленський раптово попередив про небезпекуВідео

19:11

ЗСУ контратакують та відбивають важливі позиції на ключовому напрямку - Сирський

19:10

Удар по танкеру біля Туреччини: чи зможе Україна перекрити "нафтовий" кисень РФПогляд

19:00

Ваш місяць народження розповість, як знайти свою людину: рецепт нумерологів

Реклама
18:47

Небезпечний глухий кут: експерт розкрив, скільки військ РФ стягнута до Покровська

18:40

Головоломка для мегамозків: лише одиниці знайдуть пінгвіна за 30 секунд

18:38

РФ використовує нову тактику обстрілу України: час підльоту ракет різко змінився

18:28

Кому Повня у грудні принесе несподівані гроші: астрологи назвали ТОП-3 знаки

18:28

Польське, німецьке чи українське: як за допомогою прізвища дізнатися походження

18:15

12 годин без світла: з'явилися нові графіки вимкнень на 3 грудня

18:01

Як ворожити на Різдво 2025: головні обряди, щоб дізнатися свою долю

17:48

Привітання з Днем Святого Миколая - красиві картинки та побажання

17:34

Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

17:27

Чим натерти лобове скло, щоб отримати ефект "антидощ" - копійчаний засіб

17:25

Обізвала "скотиною" за українську: у Чернівцях вчительку звільнили після гучного скандалуВідео

17:17

"Може бути незручним": зірка "Жіночого лікаря" назвав найкращого актора УкраїниВідео

17:05

Захочете їсти ложкою: рецепт домашнього плавленого сиру за 15 хвилин

17:03

Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

16:54

Бруд просто відпаде сам: хитрий спосіб відмити багаторічний нагар з сковорідкиВідео

16:45

20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

16:43

В Україну прийшла календарна зима: якою буде погода найближчим часом

16:31

Популярні продукти в Україні подешевшають перед Різдвом, але є нюанс - деталі

16:26

Нова тактика росіян: на Чернігівщині "Шахед" намагався знищити мобільну групу ППОВідео

16:24

Росія стягує Ту-22М ближче до кордону: українців попередили про ризик обстрілу

Реклама
16:15

"Не кожна країна може таким похвалитись": під центром Києва знайшли унікальний скарбВідео

16:12

В Україні відчутно змінився курс валют: скільки тепер коштують долар та євро

16:02

Переможниця "Холостяка" похвалилася обручкою - деталі

15:49

Коли народжуються люди, які наділені особливим світлом та турботою: чотири дати

15:47

Три знаки зодіаку незабаром відчують найсильнішу підтримку Всесвіту - хто вони

15:14

Росіяни звітують про захоплення трьох українських міст: що кажуть у Генштабі ЗСУ

15:04

У Чечні вигоріла будівля ФСБ, прилетіло і по базі "Ахмату": подробиці атакиФотоВідео

15:00

Колись так називали зовсім не гроші: як насправді з’явилось слово "гривня"Відео

14:59

Мобілізація жінок в Україні: у ТЦК зробили важливе звернення

14:56

Болючі поступки і референдум: в Німеччині попередили українців про важкі рішення

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти