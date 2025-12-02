"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

У матеріалі дізнаєтесь, як оформити безкоштовну поїздку за програмою "3000 км Україною".

Програма "3000 км Україною" / Колаж: Главред, фото: facebook/Укрзалізниця

Коли стартує програма "3000 км Україною"

У яких потягах можна бути оформити безкоштовний проїзд

Які послуги не покриє програма

В Україні стартує нова програма з безкоштовними квитками на потяги - "3000 км Україною". Купувати квитки можна буде вже від завтра, 3 грудня. Про це повідомляє Мінрозвитку України.

Перші потяги за цією програмою поїдуть 5 грудня. За цією програмою можна буде оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 кілометрів.

Безкоштовні квитки можна буде отримати у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті та визначених 24 маршрутах. Програма не охоплює квитки у вагонах СВ та 1 класу.

Варто зазначити, що квиток можна оформити лише на себе та дитину. Для дітей віком старше 5 років можна буде оформити власні 3000 км, додаючи свідоцтво про народження у "Дії".

Ця програма покриває лише вартість проїзду. Окремо будуть оплачуватись постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси.

Укрзалізниця пропонуватиме безкоштовні квитки у сезон низького попиту - січень, лютий, жовтень, листопад. Таким чином, не обов'язково використовувати кілометри у грудні 2025 року. Згодом, якщо ви не використаєте всі "кілометри", їх можна буде конвертувати у бонусні "обіймашки" у програмі лояльності. Зробити це можна буде у 2026 році.

Як оформити безкоштовні квитки

Спершу потрібно оновити чи встановити застосунок "Укрзлізниці" та верифікувати акаунт через "Дія.Підпис". У застосунку слід натиснути на позначку "3000" та "Взяти участь". Після цього ви отримаєте свої 3000 кілометрів.

Далі можна обрати поїзд із позначкою "3000". Вартість цього квитка буде автоматично покриватися з бонусного рахунку.

На які потяги можна оформити безкоштовні квитки

"Укрзалізниця" визначила маршрути для пілотного запуску на основі аналізу потреб мешканців прифронтових регіонів.

Перелік прифронтових рейсів, доступних у межах програми у грудні:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,

№109/110 Львів – Миколаїв,

№115/116 Суми – Київ,

№121/122 Миколаїв – Київ,

№127/128 Львів – Запоріжжя,

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,

№143/144 Суми – Рахів,

№39/40 Солотвино – Запоріжжя,

№45/44 Харків – Ужгород,

№47/48 Запоріжжя – Мукачево,

№51/52 Одеса – Запоріжжя,

№53/54 Дніпро – Одеса,

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,

№773/774 Київ – Конотоп,

№87/88 Ковель – Запоріжжя,

№ 886/888 Фастів – Чернігів,

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня,

№17/18 Харків – Ужгород,

№41/42 Дніпро – Трускавець.

Доступні місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ,

№723/722 Харків – Київ,

№731/732 Запоріжжя – Київ.

Як писав Главред раніше, Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Зокрема запустять спеціальноу програму транспортної підтримки для всіх українців, умежах якої кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

Нагадаємо, залізничні квитки можуть подорожчати. Проте Олександр Перцовський вважає, що залізничні квитки мають залишитися доступними принаймні до кінця воєнного стану. Водночас, на його думку, вартість деяких квитків можна підвищити, не чекаючи завершення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" актуалізувала правила перевезення тварин у поїздах. Зміни торкнулися поїздок українців із домашніми улюбленцями в усіх типах вагонів.

