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Вантаж 200 для РФ: розвідка США допомагає Україні вбивати російських генералів - NYT

5 травня 2022, 09:26

Українські офіційні особи заявили, що було ліквідовано близько 12 генералів на передовій.

ЗС РФ
Американська розвідка допомагає Україні вбивати російських генералів / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Сполучені Штати надали Україні розвіддані про російські підрозділи, що дозволило ЗСУ ліквідувати багатьох генералів РФ.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на дані американських чиновників.

Українські офіційні особи заявили, що було ліквідовано близько 12 генералів на передовій, і ця кількість вразила військових аналітиків, зазначає видання.

При цьому американські чиновники відмовилися уточнити, скільки генералів було вбито внаслідок допомоги США.

"Допомога в націлюванні є частиною секретних зусиль адміністрації Байдена з надання Україні розвідувальної інформації про поле бою в режимі реального часу. За словами офіційних осіб, ця розвідувальна інформація також включає пересування російських військ, отримані з недавніх американських оцінок секретного бойового плану Москви для бойових дій на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що розвідувальна інформація про пересування російських військ, яку Америка передала Україні, не має прецедентів.

США надавали інформацію про місцезнаходження мобільного штабу російської армії, який часто переміщується. Українські офіційні особи об'єднали цю географічну інформацію зі своєю власною розвідкою, включаючи перехоплені розмови. Були проведені артилерійські обстріли та інші атаки, внаслідок яких і загинули російські офіцери.

Як пояснюють експерти, розмови російських генералів виходить прослуховувати, тому що вони спілкуються по незахищених телефонах і радіо.

"Це показує погану дисципліну, відсутність досвіду, зарозумілість і нездатність оцінити можливості України. Неважко визначити місцезнаходження людини по телефону", - сказав Фредерік Б.Ходжес, колишній головнокомандувач армією США в Європі, який зараз працює в Центрі аналізу європейської політики.

NYT пише, що після публікації цієї статті прессекретарка Ради національної безпеки Едрієнн Уотсон заявила в своїй заяві, що розвіддані з поля бою не були надані українцям "з наміром вбити російських генералів".

Як повідомляв Главред, в рнаслідок потужного вогневого удару по передовому командному пункту 2-ї армії російських окупантів в районі Ізюма в Харківський області ліквідований генерал Симонов.

В Україні був убитий генерал-майор російської армії, колишній командир 7-ї дивізії ВДВ Андрій Суховецький.

Також список ліквідованих російських генералів доповнило ще одне ім'я. ЗСУ знищили на аеродромі в Чорнобаївці командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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