Знищив генерала і багато бронетехніки РФ: в ЗСУ розповіли про героїзм пораненого українського снайпера

В ЗСУ розповіли про героїзм пораненого українського снайпера/ Фото ілюстративне, Reuters

У Збройних силах України розповіли про героїзм одного зі снайперів Десантно-штурмових військ Олексія (ім’я змінене в цілях безпеки), який нещодавно через поранення потрапив до госпіталя. На рахунку бійця одного з підрозділів 81-ї окремої аеромобільної бригади багато ліквідованих російських окупантів. Серед них і генерал армії РФ.

Снайпер Олексій до поранення допомагав боротися проти ворога у Харківській області. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Крім живої сили противника, яку вдалося ліквідувати українському воїну, на його рахунку також два знищені танки і кілька бронемашин – їх Олексій допоміг "стерти з лиця землі", коректуючи вогонь артилерії.

"В районі міста Ізюм він успішно виконав завдання із коректування вогню артилерії по колонах та змінних позиціях противника. В результат чого було знищено два танки та декілька бронемашин, а також кілька десятків живої сили противника", – йдеться у повідомленні.

Пізніше боєць отримав поранення і зараз лікується в одному з медзакладів. В ЗСУ зазначають, що командування військової частини уже представило його до нагороди.

"Снайпер з нетерпінням чекає свого одужання, щоб повернутися до своїх побратимів та продовжувати знищувати окупантів, захищаючи свою Батьківщину", – додали в ДШВ ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував, що до кінця квітня чи початку травня російські загарбники просто видихнуться і не зможуть продовжувати наступ в Україні.

Нагадаємо, три десятки конгресменів США вимагають у президента Сполучених Штатів Джо Байдена надати Україні більше зброї для захисту від російської агресії. Зокрема, законодавці закликали надати ракети класу "земля-повітря", винищувачі та протикорабельні ракети.

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