УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Знищив генерала і багато бронетехніки РФ: в ЗСУ розповіли про героїзм пораненого українського снайпера

5 квітня 2022, 09:38

Снайпер з Десантно-штурмових військ ліквідував багато окупантів, серед яких і російський генерал.

В ЗСУ розповіли про героїзм пораненого українського снайпера/ Фото ілюстративне, Reuters

У Збройних силах України розповіли про героїзм одного зі снайперів Десантно-штурмових військ Олексія (ім’я змінене в цілях безпеки), який нещодавно через поранення потрапив до госпіталя. На рахунку бійця одного з підрозділів 81-ї окремої аеромобільної бригади багато ліквідованих російських окупантів. Серед них і генерал армії РФ.

Снайпер Олексій до поранення допомагав боротися проти ворога у Харківській області. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Крім живої сили противника, яку вдалося ліквідувати українському воїну, на його рахунку також два знищені танки і кілька бронемашин – їх Олексій допоміг "стерти з лиця землі", коректуючи вогонь артилерії.

"В районі міста Ізюм він успішно виконав завдання із коректування вогню артилерії по колонах та змінних позиціях противника. В результат чого було знищено два танки та декілька бронемашин, а також кілька десятків живої сили противника", – йдеться у повідомленні.

Пізніше боєць отримав поранення і зараз лікується в одному з медзакладів. В ЗСУ зазначають, що командування військової частини уже представило його до нагороди.

"Снайпер з нетерпінням чекає свого одужання, щоб повернутися до своїх побратимів та продовжувати знищувати окупантів, захищаючи свою Батьківщину", – додали в ДШВ ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував, що до кінця квітня чи початку травня російські загарбники просто видихнуться і не зможуть продовжувати наступ в Україні.

Нагадаємо, три десятки конгресменів США вимагають у президента Сполучених Штатів Джо Байдена надати Україні більше зброї для захисту від російської агресії. Зокрема, законодавці закликали надати ракети класу "земля-повітря", винищувачі та протикорабельні ракети.

Читайте також:

viber
війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
Реклама
Популярне
Найнебезпечніший місяць: астролог розповіла про судний день і нові випробування України в квітніНайнебезпечніший місяць: астролог розповіла про судний день і нові випробування України в квітні Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Порізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під ХарковомПорізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під Харковом Рашист, який потрапив у полон і був обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти УкраїниРашист, який потрапив у полон і був обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти України У Білорусі міліціонери гуртом побили російського військовогоУ Білорусі міліціонери гуртом побили російського військового

Останні новини

11:05

"Батька маленької дівчинки вбили на її очах": медик розповіла про звірства окупантів на Київщині

11:02

Відведені війська РФ не можуть зараз кинути на Донбас, їм потрібне переоснащення – розвідка Британії

10:41

Відрізали волосся й бісилися через українську: звільнені з полону військові розповіли про тортури у РФВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 6 квітня 2022: Левам – виграш, Терезам – сварки, Водоліям - неприємності

10:11

Новою метою Путіна може стати атака на Дніпро – екскомандувач сил НАТО в ЄвропіВідео

Реклама
09:56

Український Хатіко: у Бучі пес багато днів просидів поруч з тілом убитого окупантами господаряВідео

09:50

Росія загине, вже гине: чому Україна вціліє у війні і зміцніє як державаПогляд

09:38

Знищив генерала і багато бронетехніки РФ: в ЗСУ розповіли про героїзм пораненого українського снайпераВідео

09:28

Печиво через м'ясорубку: як приготувати частування

09:06

Біля Конотопа знайшли тіла трьох закатованих орками мирних мешканців, людей просять не ходити у лісВідео

08:57

Путін напав на Україну, щоб не дати їй жити краще за РосіюПогляд

08:23

Конгресмени вимагають, щоб Байден дав Україні більше літаків і ракет – CNNВідео

07:39

Вразили звірства РФ у Бучі: мільйонер з Чехії пожертвував 4 млн доларів на зброю для ЗСУВідео

07:03

"Уже скоро вони не витримають і видихнуться": Арестович назвав терміни закінчення війниВідео

06:29

У Маріуполі українські військові знищили 2 танки і багато російської піхотиВідео

06:29

Доля війни з Росією буде вирішуватися під Харковом і на ДонбасіПогляд

06:22

Гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2022: Левам – грошові надходження, Дівам - старі проблеми

05:46

Готуємося до жорстокої активності окупантів на Донбасі і біля Харкова – ЗеленськийВідео

05:30

Загарбники обстріляли хімзавод на Донеччині: подробиці

05:03

У США дали прогноз щодо нової фази війни Росії проти України

Реклама
04:35

"На твоїй могилі заспіваємо ми дружно гімн України": Потап "припечатав" пропагандиста КрасовськогоВідео

04:05

Награбоване в Україні спливло у РФ: біженка з Ірпеня вирахувала мародераВідео

03:35

ЗСУ розбили окупантів РФ у Харківській області та показали понад 50 одиниць знищеної технікиФото

03:05

4 жіночі стрижки на тонке волосся для заповітного об'єму, які легко укладати

02:41

Авторка "Никогда мы не будем братьями" звернулася до РФ зі страхітливим пророцтвомВідео

01:58

Тіла не впізнати: Росія залишилась без цілого танкового батальйону "визволителів"

01:28

Коли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали датуВідео

01:00

Полонений капітан російської армії вирішив воювати проти ПутінаВідео

00:33

"Тобі смерть дзвонить": окупанти-мародери РФ, які грабували Україну, отримують несподівані дзвінкиВідео

00:16

ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту - Арестович

04 квітня, понеділок
23:58

Напад росії на Україну: що буде зі здоров'ям українців та їх дітейВідео

23:57

Окупантів спіймали на брехні: вбиті тижнями перебували на вулицях БучіВідео

23:31

Нелюдська жорстокість: окупанти по-звірячому розправилися із захисниками БучіВідео

23:25

Орки обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв: 10 загиблих, багато поранених

22:43

Зеленський сформував делегацію для переговорів з РФ щодо завершення війни

22:37

"Нічого людського в ній вже немає": дочка фанатки Путіна Єгорової закликала поставити на ній крапку

22:33

У підвалі дитячого санаторію Бучі виявили катівнюВідео

22:30

Буча по всій Україні: Зеленський зажадав трибуналу над військовими злочинцями РФВідео

22:13

"Я помилявся": президент Німеччини різко змінив свою позицію щодо ПП-2

21:51

Арешт і камера суворого режиму: прокурор з Гааги пояснив, що чекає на ПутінаВідео

Реклама
21:23

Лавров висловився щодо можливості проведення переговорів Путіна з Зеленським

20:58

Відправили тонни награбованого в Україні: у Білорусі злили дані мародерів РФВідео

20:52

Інфекції та рак: що хронічний страх може зробити зі здоров'ямВідео

20:42

Загроза існування і нові бої: астролог передбачила гарячу фазу війни для України і назвала дату

20:35

Різанина в Бучі та російський нацизм: чому Європі важливо зрозуміти суть війни в УкраїніПогляд

20:31

Влада Ірпеня вигадала, як поновити сполучення з КиєвомВідео

20:23

Мародера з Ірпеня спіймали на Житомирщині: допоміг дурний збіг

20:12

Росії не місце в Раді ООН з прав людини - МЗС Британії

20:01

Рупор роспропаганди опублікував прямий заклик влаштувати в Україні геноцид

19:54

Снігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолоданняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти