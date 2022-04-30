Генерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу армії

ЗСУ знищили російського генерала Симонова / @insiderUKR

В результаті потужного вогневого удару по передовому командному пункту 2-ї армії російських окупантів в Харківський області ліквідований генерал Симонов.

За інформацією джерела, генерал-рашист був знищений в результаті удару ЗСУ в районі Ізюма

"За розвідданими, попередньо близько 100 "двохсотих". Начальник штабу попередньо також в числі загиблих. Генерал Симонов відправився на концерт до Кобзона", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України знищили пункт управління противника в селищі Забавне Харківської області.

Відповідне відео з кадрами ураження позицій російських окупантів опубліковано в Мережі.

"Судячи з кадрів, знищено багато техніки і живої сили противника", - йдеться в підпису до відео.

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