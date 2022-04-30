УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Генерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу армії

30 квітня 2022, 20:55

Російський генерал Симонов був ліквідований в результаті удару ЗСУ в районі Ізюма.

false
ЗСУ знищили російського генерала Симонова / @insiderUKR

В результаті потужного вогневого удару по передовому командному пункту 2-ї армії російських окупантів в Харківський області ліквідований генерал Симонов.

За інформацією джерела, генерал-рашист був знищений в результаті удару ЗСУ в районі Ізюма

"За розвідданими, попередньо близько 100 "двохсотих". Начальник штабу попередньо також в числі загиблих. Генерал Симонов відправився на концерт до Кобзона", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України знищили пункт управління противника в селищі Забавне Харківської області.

Відповідне відео з кадрами ураження позицій російських окупантів опубліковано в Мережі.

"Судячи з кадрів, знищено багато техніки і живої сили противника", - йдеться в підпису до відео.

читайте такожСмертельний удар з повітря: морпіхи ЗСУ спалили дві БМП окупантів

Читайте ще:

viber
ЗСУ Харківська область війна Росії та України
Реклама
Популярне
Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії"Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії" "Чорний" долар різко рвонув вгору: стала відома несподівана причина"Чорний" долар різко рвонув вгору: стала відома несподівана причина Рашисти позбавили Ірину Білик вдома: "Мені нікуди повернутися"Рашисти позбавили Ірину Білик вдома: "Мені нікуди повернутися" Гороскоп на сьогодні 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удачаГороскоп на сьогодні 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удача "Крейсер "Москва" цьому свідок": Гіркін впевнений, що Кримський міст приречений на знищення"Крейсер "Москва" цьому свідок": Гіркін впевнений, що Кримський міст приречений на знищення
Підтримайте Главред

Останні новини

20:55

Генерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу армії

20:52

Ціни на газ для населення заморозили до 1 жовтня: подробиці

20:38

Привернете удачу і неймовірне багатство: прикмети на травень, які принесуть небувалий успіхВідео

20:30

Скасування санкцій і статус російської мови: в ОП смикнули Лаврова, який нафантазував про переговориВідео

20:28

"Поклали багато пацанів": розвідка перехопила чергову розмову окупантаВідео

Реклама
19:55

Евакуація з Попасної тимчасово призупинена: в чому причинаВідео

19:48

Зачистка передмістя Харкова: рашистів викинули з чотирьох населених пунктівВідео

19:31

Окупанти лякають мешканців Придністров'я загрозою з УкраїниВідео

19:29

Чому путінські злодії гризуться з путінськими пропагандистамиПогляд

19:11

Пугачова святкувала День народження з Макаревичем в Ізраїлі - колишні фанати їх "закидали камінням"

19:07

РФ завдала ракетного удару по Одеській області: зруйнована ЗПС аеропортуВідео

18:56

США перекидають в Україну "бронеавтобуси", що плавають: ЗСУ озброюють БТР M113Відео

18:54

Прикмети на 1 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:32

ЄС може ввести ембарго на російську нафту до кінця року - Bloomberg

18:23

Стало відомо про підготовку евакуації жителів з Маріуполя: перші деталіВідео

18:23

Україна на Євробаченні-2022: Kalush Orchestra заспівали нову пісню в ТуриніВідео

17:53

Орків "перемеле на фарш": в Україну відправляють потужні німецькі САУ PzH 2000Відео

17:52

Виступить перед російськими олігархами: росЗМІ "поливають брудом" українську співачку

17:45

Даша Астаф'єва обматюкала відомого українського співака, який виступає в РФ: "Ти що, ку-ку?"Відео

17:27

У Маріуполі танки РФ впритул розстрілюють будинки з жителями, що ховаються в підвалахВідео

Реклама
17:19

Два сценарії путінської поразкиПогляд

16:58

РФ випроваджують з МКС: Росія залишить космічну станцію через санкції - BloombergВідео

16:58

Смачний рулет зі шпинату за секретним рецептом: готувати всього 15 хвилинВідео

16:54

Передали "гарячий привіт" з неба: ЗСУ знищили батарею російських гаубиць Мста-БФотоВідео

16:37

Лорак, Брежнєва і Меладзе виступлять перед росіянами на турецькому курорті

16:34

"Чоловік повірив, що він - Месія": Андрій Данилко розповів, чому Путін розв'язав війну в Україні

16:26

РФ вбиває полонених у Маріуполі: матері солдата НГУ надіслали моторошне фотоВідео

16:10

"Я молюся про припинення війни": Анджеліна Джолі приїхала в УкраїнуВідео

16:05

Військовий експерт розповів, чи зможе Україна повернути Крим і ОРДЛО силою

15:52

Франція дасть Україні більше зброї: деталі переговорів Зеленського з МакрономВідео

15:47

"Заб’ю собі уламок в ногу молотком": орки шукають нові методи, як чкурнути з фронту з компенсацієюВідео

15:38

Великий куш, хороші новини та новий будинок - гороскоп на травень 2022 для Риб

15:22

"Жоден постріл не був невдалим": боєць ЗСУ за день спопелив 6 одиниць броньованої техніки ворога

15:20

Збив 40 літаків РФ: у Британії розповіли про подвиг 29-річного Привида КиєваВідео

15:19

Комуністичний зомбі: у Новій Каховці окупанти поставили пам'ятник ЛенінуВідео

15:18

Нова агресія на 9 травня: що оголосить Путін з трибуни в КремліПогляд

14:49

Путін використав все, що їздило, літало і стріляло: експерт сказав, чому мобілізація не врятує РФ

14:45

"Звільнити Марс від впливу марсіан": в ОП потролили Лаврова за пояснення агресії проти України

14:28

"Це не громадянка України": Федишин "наїхала" на Повалій за пісні і танці в КремліВідео

14:22

"Ми зараз дивимося на вас, як на старших братів і сестер": Тетяна Лазарєва звернулася до українцівВідео

Реклама
14:01

Спотворені обличчя, зв’язані руки: на Київщині знайшли поховання із закатованими людьмиВідео

13:30

Росії не вистачає високоточних ракет, їх перекидають з інших стратегічних напрямків - FT

13:23

Дешева комедія, або Як у Кремлі збиралися зробити Царьова заступником ЯнуковичаПогляд

13:20

Орки заселяють невідомих у будинки українців під МаріуполемВідео

13:18

Зеленська про спроби достукатись до російських матерів і дружин: "якщо труни не переконують, то мені нічого їм сказати"Відео

13:12

Петросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжку

13:00

Гороскоп на завтра 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

12:52

Нацисти планують танці з бубнами: в окупованій Каховці колаборанти готуються до 9 травня

12:46

Гребуть навіть з інвалідністю:  в "Л/ДНР" скасували медогляд призовників і мобілізують усіх підрядВідео

12:27

Сонячне затемнення 30 квітня вдарить по "катові Алеппо" Дворнікову та Росії - прогноз астролога

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти