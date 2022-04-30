Генерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу армії

Російський генерал Симонов був ліквідований в результаті удару ЗСУ в районі Ізюма.
В результаті потужного вогневого удару по передовому командному пункту 2-ї армії російських окупантів в Харківський області ліквідований генерал Симонов.
За інформацією джерела, генерал-рашист був знищений в результаті удару ЗСУ в районі Ізюма
"За розвідданими, попередньо близько 100 "двохсотих". Начальник штабу попередньо також в числі загиблих. Генерал Симонов відправився на концерт до Кобзона", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України знищили пункт управління противника в селищі Забавне Харківської області.
Відповідне відео з кадрами ураження позицій російських окупантів опубліковано в Мережі.
"Судячи з кадрів, знищено багато техніки і живої сили противника", - йдеться в підпису до відео.
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