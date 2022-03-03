Українські захисники ліквідували генерал-майора РФ

читайте такожУкраїнські війська взяли в полон 2-й елітний підрозділ РФ За словами військових, дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати окупантів з 24.02 по 03.03 орієнтовно:

"Ми вбили генерал-майора російської армії. Путін, ти наступний. Готуйся", - написав народний депутат Олексій Гончаренко.

В Україні його смерть не оплакують, а навпаки відправляють в пекло. Люди масово висловлюються з цього приводу в коментарях.

Це підтвердив Сергій Чіпілєв у соцмережі ВКонтакте.

В Україні був убитий генерал-майор російської армії, колишній командир 7-ї дивізії ВДВ Андрій СУХОВЕЦЬКИЙ.

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