Українські захисники ліквідували генерал-майора РФ

Жителі країни відправляють його в пекло.
В Україні був убитий генерал-майор російської армії, колишній командир 7-ї дивізії ВДВ Андрій СУХОВЕЦЬКИЙ.
Це підтвердив Сергій Чіпілєв у соцмережі ВКонтакте.
В Україні його смерть не оплакують, а навпаки відправляють в пекло. Люди масово висловлюються з цього приводу в коментарях.
"Ми вбили генерал-майора російської армії. Путін, ти наступний. Готуйся", - написав народний депутат Олексій Гончаренко.
Втрати окупантів з 24.02 по 03.03 орієнтовно:
- особового складу - близько 9000 осіб;
- танків - 217 од.;
- бойових броньованих машин - 900;
- артилерійських систем - 90;
- реактивних систем залпового вогню - 42;
- засобів ППО -11;
- літаків - 30 (інформація уточнюється);
- вертольотів - 31 (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374;
- легких швидкісних катерів - 2;
- цистерн з паливом - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
читайте такожУкраїнські війська взяли в полон 2-й елітний підрозділ РФЗа словами військових, дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Автор: Уляна Поліщук