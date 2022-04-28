Українці ліквідували російського окупанта з позивним "Путін"

Окупант Володимир Гуцов ("Путін") / t.me/AFUStratCom/1039

Українські бійці продовжують громити підрозділи російських загарбників, які вторглися на Україну. Як повідомляє Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, воїни ЗСУ ліквідували солдата армії окупантів Володимира Гуцова (з позивним "Путін").

"Путін загинув, але знову не той. Погано, що не справжнього (ліквідували. – Главред). Але і до нього руки дійдуть", - написали представники Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також відомо, що загарбника Гуцова ліквідували під Олександрівкою на Миколаєві. Судячи із записів у російських соцмережах, "Путіна" вбили ще 1 квітня 2022 року.

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Нагадаємо, раніше ЗСУ ліквідувавши зрадника України, який приєднався до окупантів після анексії Криму. В якості "вантажу-200" в РФ відправився командир взводу Кирило Костенніков з Севастополя. Він був убитий на Донбасі.

Загибель окупанта підтвердили пропагандистські ЗМІ.

Кирило Костенніков був лейтенантом, командиром взводу управління (батареї) реактивної артилерійської батареї 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту.

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