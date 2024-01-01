Гримлять вибухи: у Києві та області тривога через атаку дронів-камікадзе

Групи ударних безпілотників рухалися в напрямку Києва з південно-східного напрямку.

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У Києві оголосили повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У понеділок вдень, 1 січня, у Києві оголосили повітряну тривогу після того, як група російських безпілотників типу "Шахед" попрямувала в бік столиці.

Як повідомили в КОВА, у повітряному просторі Київської області були зафіксовані ворожі безпілотники, а сили ППО почали працювати по цілях.

За даними голови Київської ОВА, у передмісті столиці працює ППО.

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"У передмісті столиці працює ППО! Перебуваєте в укриттях!",- йдеться в офіційному повідомленні.

Відзначимо, що близько 16 години сигнал повітряної тривоги був оголошений і в столиці.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново піти в укриття цивільного захисту!" – додали у КМДА.

У моніторингових пабліках пишуть, що групи ударних безпілотників рухалися в напрямку Києва з південно-східного напрямку. Киян та гостей міста просять не ігнорувати сигнал тривоги.

Додамо, що в Мережі публікують кадри прольоту дронів над Київщиною. У Повітряних силах попередили про те, що БПЛА пролітають через Бориспільський район у бік Києва.

Робота ППО у Києві

Пізніше з'явилася також інформація про вибухи у Києві, пов'язані з роботою ППО по ворожих об'єктах.

У Мережі уточнювали, що російські дрони також заходили у бік Києва з боку Василькова та Глевахи.

Удар РФ по Україні 29 грудня

29 грудня російські окупанти завдали найбільшої серії ракетних ударів та ударів дронів по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Мішенню була вся країна.

Окупант атакували Україну 158 ракетами різних типів і дронами Shahed-136/131. Сили оборони знищили 114 ворожих цілей. Ворог завдавав ударів по об'єктах критичної, промислової та військової інфраструктури.

У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі 30 грудня – день жалоби за загиблими в результаті російської атаки.

У Запоріжжі кількість жертв зросла до 9 осіб. У Дніпрі загинули 6 мирних жителів, в Одесі окупанти обірвали життя чотирьох невинних людей.

В результаті ворожого ракетного обстрілу по Харкова загинули 3 людини. В обласну клінічну лікарню доставили 12 поранених. На даний момент в лікарні перебувають 8 пацієнтів, з них 2 – у важкому стані, 6 – стан легкий.

Всі подробиці масованого удару по Україні читайте в матеріалі: Удар по пологовому будинку в Дніпрі і станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ.

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