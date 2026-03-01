Рус
США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

Віталій Кірсанов
1 березня 2026, 08:54
Рішення про наступальну операцію було прийнято всупереч попереднім оцінкам американської розвідки.
США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн
США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн / Колаж: Главред, фото: pixabay, Офіс президента України

Що написано в матеріалі The Washington Post:

  • Спадковий принц Саудівської Аравії регулярно зв'язувався з Трампом
  • Нетаньяху наполягав на необхідності ударів по Ірану

Президент Дональд Трамп прийняв рішення про початок масштабної операції проти Ірану після тривалого тиску з боку ключових союзників США на Близькому Сході - Ізраїлю та Саудівської Аравії. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на інформовані джерела.

За даними видання, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман протягом декількох тижнів регулярно зв'язувався з Трампом по особистих каналах зв'язку, переконуючи його підтримати військову операцію. Паралельно прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху продовжував активну публічну кампанію, наполягаючи на необхідності ударів по Ірану.

Як стверджують джерела, в переговорах з представниками Вашингтона саудівська сторона попереджала: якщо США не завдадуть удару зараз, Тегеран посилить свої позиції і стане більш небезпечним гравцем в регіоні. Цю позицію підтримав і міністр оборони Саудівської Аравії Халід бін Салман, який у січні провів закриті зустрічі в американській столиці і акцентував увагу на можливих негативних наслідках бездіяльності.

Сукупність цих факторів, за інформацією джерел, підштовхнула Трампа до наказу про початок широкої повітряної кампанії проти іранського керівництва і військової інфраструктури. У перші години операції, як стверджується, загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї і ряд інших топ-чиновників.

При цьому рішення про наступальну операцію було прийнято всупереч колишнім оцінкам американської розвідки, згідно з якими іранські сили в найближчі роки навряд чи становили б пряму загрозу материковій частині США. Цей крок став відходом від багаторічної практики Вашингтона уникати повномасштабних спроб зміни режиму в країнах з великим населенням. Крім того, нова кампанія істотно відрізняється за масштабом від попередніх військових дій адміністрації Трампа, які носили більш обмежений характер.

Чи була безпосередня загроза?

Раніше Трамп заявив, що США зіткнулися з "неминучою загрозою" з боку іранського режиму. За його словами, Тегеран продовжував розвивати ядерну програму і працювати над створенням ракет великої дальності, здатних у перспективі досягти американської території.

Однак ці заяви викликають питання. Раніше Трамп стверджував, що американські удари минулого літа повністю знищили іранську ядерну програму. У свою чергу, Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про відсутність доказів відновлення Іраном збагачення урану або наявності активного плану створення ядерної зброї. У торішній оцінці Розвідувального управління Міністерства оборони США також не було зафіксовано ознак розробки Іраном міжконтинентальної балістичної ракети. За даними відомства, навіть у разі прийняття такого рішення реалізація програми зайняла б близько десяти років.

Удар на випередження

Під час брифінгу держсекретар Марко Рубіо повідомив законодавцям, що терміни і параметри операції багато в чому визначалися намірами Ізраїлю діяти незалежно від участі США.

"Таким чином, єдиним питанням, що залишилося, мабуть, було те, чи почнуть США операцію спільно з Ізраїлем, чи ж вони будуть чекати, поки Іран завдасть удару у відповідь по американських військових цілях в регіоні, а потім вступлять у бій", – сказав співрозмовник видання.

Як вплине війна в Ірані на ситуацію в Україні – думка експерта

Тривала військова операція Ізраїлю і США проти Ірану здатна істотно переформатувати інформаційний і політичний простір світу, відсунувши тему російсько-української війни на другий план. Про це заявив журналіст Віталій Портников.

За його словами, темпи розвитку подій на Близькому Сході визначатимуть, як довго увага світових ЗМІ буде зосереджена на регіоні.

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

У відповідь Іран атакував Ізраїль і ряд військових об'єктів Америки на Близькому Сході. Так, в Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. А в житловому районі Абу-Дабі впали уламки ракети. Загинула одна людина, ще кілька об'єктів отримали пошкодження.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військ на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. З серпня 2013 року належить мільярдерові Джефу Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Саудівська Аравия Іран Дональд Трамп The Washington Post Алі Хаменеї новини Ірану новини Ізраїлю
