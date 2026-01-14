Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра

Коротко:
- 15 січня в Україні вводять погодинні відключення електроенергії
- Промислові споживачі працюватимуть з обмеженням потужності
- Графіки відключень залежать від регіону та рівня споживання
У четвер , 15 січня, у всіх регіонах України вводяться погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Причиною таких заходів є наслідки масштабних ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти, через які енергосистема працює в посиленому режимі. У компанії зазначають, що ситуація може змінюватися протягом дня, а графіки відключень залежать від конкретного регіону та потужності споживання.
Щоб дізнатися точний час і тривалість відключень, варто перевіряти офіційні сторінки обленерго у вашому регіоні.
Експерти радять споживати електроенергію ощадливо навіть під час подачі за графіком, щоб уникнути додаткових аварій та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури.
Водночас "Укренерго" також попередили про можливі зміни у розкладі подачі електроенергії протягом доби.
Чому графіки відключення світла можуть посилитись - експерт
За словами очільника НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, у разі різкого зниження температури до приблизно –20 °C енергосистема може опинитися під підвищеним навантаженням. Щоб уникнути аварійних ситуацій, компанії доведеться посилювати балансувальні заходи, що потенційно може спричинити введення додаткових черг у графіках погодинних відключень.
Як наголошує експерт, такі кроки є необхідними для безаварійної роботи системи та стабільного енергопостачання. Він радить споживачам заздалегідь готуватися до можливих змін у графіках, щоб мінімізувати незручності.
Як писав Главред, якщо країна-агресорка Росія повторно не атакуватиме Україну, то відзавтра у Києві буде поліпшення графіків відключень світла. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Крім того, нардеп Богдан Кицак заявив, що в разі погіршення ситуації з енергозабезпеченням одним із можливих сценаріїв може стати евакуація населення з Києва. Однак в ЦПД РНБО подібні заяви назвали "хайпом".
Нагадаємо, що попри складну ситуацію в енергосистемі, масштабне замерзання Києва за сценарієм Алчевська-2006 є абсолютно неможливим. Столиця має значний запас міцності завдяки децентралізованій системі опалення.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
