Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра

Графіки відключень змінюватимуться протягом доби залежно від регіону та рівня споживання.

Експерти радять економити електроенергію / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

15 січня в Україні вводять погодинні відключення електроенергії

Промислові споживачі працюватимуть з обмеженням потужності

Графіки відключень залежать від регіону та рівня споживання

У четвер , 15 січня, у всіх регіонах України вводяться погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Причиною таких заходів є наслідки масштабних ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти, через які енергосистема працює в посиленому режимі. У компанії зазначають, що ситуація може змінюватися протягом дня, а графіки відключень залежать від конкретного регіону та потужності споживання.

Щоб дізнатися точний час і тривалість відключень, варто перевіряти офіційні сторінки обленерго у вашому регіоні.

Експерти радять споживати електроенергію ощадливо навіть під час подачі за графіком, щоб уникнути додаткових аварій та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури.

Водночас "Укренерго" також попередили про можливі зміни у розкладі подачі електроенергії протягом доби.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чому графіки відключення світла можуть посилитись - експерт

За словами очільника НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, у разі різкого зниження температури до приблизно –20 °C енергосистема може опинитися під підвищеним навантаженням. Щоб уникнути аварійних ситуацій, компанії доведеться посилювати балансувальні заходи, що потенційно може спричинити введення додаткових черг у графіках погодинних відключень.

Як наголошує експерт, такі кроки є необхідними для безаварійної роботи системи та стабільного енергопостачання. Він радить споживачам заздалегідь готуватися до можливих змін у графіках, щоб мінімізувати незручності.

Як писав Главред, якщо країна-агресорка Росія повторно не атакуватиме Україну, то відзавтра у Києві буде поліпшення графіків відключень світла. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Крім того, нардеп Богдан Кицак заявив, що в разі погіршення ситуації з енергозабезпеченням одним із можливих сценаріїв може стати евакуація населення з Києва. Однак в ЦПД РНБО подібні заяви назвали "хайпом".

Нагадаємо, що попри складну ситуацію в енергосистемі, масштабне замерзання Києва за сценарієм Алчевська-2006 є абсолютно неможливим. Столиця має значний запас міцності завдяки децентралізованій системі опалення.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

