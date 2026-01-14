Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра

Руслан Іваненко
14 січня 2026, 18:10оновлено 14 січня, 19:01
708
Графіки відключень змінюватимуться протягом доби залежно від регіону та рівня споживання.
Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра
Експерти радять економити електроенергію / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • 15 січня в Україні вводять погодинні відключення електроенергії
  • Промислові споживачі працюватимуть з обмеженням потужності
  • Графіки відключень залежать від регіону та рівня споживання

У четвер , 15 січня, у всіх регіонах України вводяться погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Причиною таких заходів є наслідки масштабних ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти, через які енергосистема працює в посиленому режимі. У компанії зазначають, що ситуація може змінюватися протягом дня, а графіки відключень залежать від конкретного регіону та потужності споживання.

відео дня

Щоб дізнатися точний час і тривалість відключень, варто перевіряти офіційні сторінки обленерго у вашому регіоні.

Експерти радять споживати електроенергію ощадливо навіть під час подачі за графіком, щоб уникнути додаткових аварій та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури.

Водночас "Укренерго" також попередили про можливі зміни у розкладі подачі електроенергії протягом доби.

Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чому графіки відключення світла можуть посилитись - експерт

За словами очільника НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, у разі різкого зниження температури до приблизно –20 °C енергосистема може опинитися під підвищеним навантаженням. Щоб уникнути аварійних ситуацій, компанії доведеться посилювати балансувальні заходи, що потенційно може спричинити введення додаткових черг у графіках погодинних відключень.

Як наголошує експерт, такі кроки є необхідними для безаварійної роботи системи та стабільного енергопостачання. Він радить споживачам заздалегідь готуватися до можливих змін у графіках, щоб мінімізувати незручності.

Відключення світла - останні новини за темою

Як писав Главред, якщо країна-агресорка Росія повторно не атакуватиме Україну, то відзавтра у Києві буде поліпшення графіків відключень світла. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Крім того, нардеп Богдан Кицак заявив, що в разі погіршення ситуації з енергозабезпеченням одним із можливих сценаріїв може стати евакуація населення з Києва. Однак в ЦПД РНБО подібні заяви назвали "хайпом".

Нагадаємо, що попри складну ситуацію в енергосистемі, масштабне замерзання Києва за сценарієм Алчевська-2006 є абсолютно неможливим. Столиця має значний запас міцності завдяки децентралізованій системі опалення.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Укренерго новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Трамп прийняв рішення": в Reuters назвали дату нової атаки США по Ірану

"Трамп прийняв рішення": в Reuters назвали дату нової атаки США по Ірану

19:15Світ
Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра

Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра

18:10Енергетика
В Україні готують нові правила мобілізації - деталі змін та що буде з ТЦК

В Україні готують нові правила мобілізації - деталі змін та що буде з ТЦК

16:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Фінансовий прорив і яскравий роман: кому посміхнеться удача до кінця зими - гороскоп

Фінансовий прорив і яскравий роман: кому посміхнеться удача до кінця зими - гороскоп

Парадокс СРСР: чому будували асфальтні дороги, хоча в Союзі було дуже багато бетону

Парадокс СРСР: чому будували асфальтні дороги, хоча в Союзі було дуже багато бетону

Останні новини

19:15

"Трамп прийняв рішення": в Reuters назвали дату нової атаки США по Ірану

19:10

Обшуки в парламенті: в Україні створена нова гілка влади?Погляд

18:37

Перевершила Скарлетт Йоханссон: названо найкасовішу актрису в історії кіно

18:35

Коли Україну вперше визнали незалежною - нове відкриття "ламає" підручники історіїВідео

18:35

Долар та євро синхронно рухаються вниз: новий курс валют на 15 січня

Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський факторСергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор
18:28

Підприємці Оболоні проти ПДВ для ФОПів: чому малий бізнес бачить серйозні ризики новини компанії

18:10

Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра

17:50

США вводять нове неприємне обмеженя для росіяни - Fox News

17:45

Влетить у копієчку: водіям "світять" штрафи за неправильне тонування автоВідео

Реклама
17:44

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жінки з тваринами за 31 секунду

17:29

Оптимальна температура: коли коти починають страждати від холоду і що з цим робити

17:27

Суд прийняв апеляційну скаргу Ігоря Коломойського: рішення Високого суду Лондона зупинено

17:04

Переговори з представниками США в Москві: Лавров неочікувано висунув умову

16:51

Чому труби опалення лопають в мороз навіть без води та як цьому запобігти

16:44

Чотири знаки зодіаку чекає тріумф у всіх справах – хто вони

16:29

В Україні готують нові правила мобілізації - деталі змін та що буде з ТЦК

16:15

Вперше за всі чотири роки війни: Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві

16:07

Що таке EcoFlow і як він працює: чи можна від нього живити всю квартиру

15:52

Вийшов трейлер нового серіалу із зіркою "Теорії великого вибуху"Відео

15:43

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Реклама
15:37

Привид у підземеллях Львова видав попередження для українців: який знак він залишивВідео

15:30

Морози до -20 затягуються: синоптикиня сказала, скільки ще триватиме холоднеча

15:21

"Бідна ти з Марусею": дружина нового міністра оборони Федорова висловилася про його призначення

14:59

Манго як система: що ми насправді їмо, коли купуємо цей фрукт новини компанії

14:49

Що заборонено розігрівати в мікрохвильовці: названо 7 продуктів

14:44

30 млн рублів податків на армію агресора: на Житомирщині колишній чиновник Андрій Задирака працює з російським бізнесом - ЗМІ

14:41

У Києві покращиться ситуація зі світлом: Свириденко сказала, коли й назвала умову

14:29

"Є свої випробування": Lida Lee розповіла про табу у стосунках із Салемом

14:26

Світлана Білоножка розповіла, як їй доводиться виживати - деталі

14:21

Шмигаль став новим главою Міненерго і зробив важливу заяву

13:48

Помер депутат від партії "Слуга народу" Олександр Кабанов - що відомо

13:46

Чому 15 січня не можна впускати в будинок чужих людей: яке церковне свято

13:32

Доліній скасували черговий ювілейний концерт у РФ

13:21

Стане тепліше на 33%: як обігріти кімнату без додаткового обігрівача

13:11

"Не буду більше": Кончита Вурст остаточно відреклася від Євробачення

13:03

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні - на який строк

13:02

Дизайнер і муза: що відомо про дружину нового міністра оборони Михайла Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дрони та ШІ: головні напрямки Федорова на посаді глави Міноборони

12:58

Шахраї видають себе за Міненерго: як українцям не потрапити на гачок

12:50

Зв'язки з Ілоном Маском і не тільки - що відомо про нового міністра оборони Федорова

Реклама
12:44

Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України

12:35

РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

12:24

В одній області оголосили обов’язкову евакуацію: кому потрібно негайно виїхати

11:57

Як пережити ніч без опалення: поради, що допоможуть швидко зігрітися

11:49

Путін встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини – відомі терміни

11:45

Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

11:45

Україна не може на 100% протидіяти атакам РФ: Зеленський зробив заяву

11:38

Китайський гороскоп на завтра 15 січня: Тиграм - розставання, Собакам - переживання

11:35

Гороскоп Таро на завтра, 15 січня: Козерогам - знайти простір, Рибам - цілі

11:27

"Платимо десять за дві сесії": Тимошенко вручили підозру та опублікували прослуховуванняВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти