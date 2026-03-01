Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Синій порушник": військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

Віталій Кірсанов
1 березня 2026, 09:51оновлено 1 березня, 10:28
Операція під кодовою назвою "Синій порушник" була проведена протягом останніх кількох годин.
Військові Бельгії вперше затримали
Військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ / колаж: Главред, фото: @FranckenTheo

Коротко:

  • Бельгійські військовослужбовці висадилися на борт нафтового танкера
  • Судно конвоювали до порту Зебрюгге для подальшого арешту

Збройні сили Бельгії за підтримки Франції вперше перехопили і взяли під контроль танкер російського "тіньового флоту". Судно конвоювали до порту Зебрюгге для подальшого арешту.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен на своїй сторінці в X.

відео дня

За словами Франкена, операція під кодовою назвою "Синій порушник" (Blue Intruder) була проведена протягом останніх кількох годин.

Бельгійські військовослужбовці за підтримки оборонного відомства Франції висадилися на борт нафтового танкера, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії.

"Зараз судно супроводжується в порт Зебрюгге, де воно буде заарештовано. Операцію провела команда виключно хоробрих військовослужбовців. Чудова робота", - зазначив він.

Пізніше міністр оборони анонсував подальше знищення кораблів "тіньового флоту" РФ.

"Без свого тіньового флоту Путін не може вести війну проти невинних українців. Тому ми знищуємо ці кораблі. Один за одним. Доки його агресивна війна не припиниться. Бельгія, можливо, і є невеликою країною. Але ми є засновниками НАТО та ЄС і серйозно ставимося до своїх обов'язків", – наголосив він.

Франкен підкреслив, що "після років занепаду й відмови від своїх обов'язків Бельгія, нарешті, повернулася".

"Коли це важливо, ми не ховаємося. Ми виступаємо", – резюмував очільник бельгійського оборонного відомства.

Росія змінює тактику торгівлі "тіньового флоту" - експерт

Главред писав, що, за словами керівника програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, Росія змушена шукати альтернативні логістичні рішення для експорту енергоносіїв "тіньовим флотом", поступово змінюючи маршрути і підвищуючи вартість власних схем.

За оцінкою Лакійчука, важливу роль відіграють і балтійські порти - Усть-Луга і Санкт-Петербург, де російська сторона вважає свої танкери відносно захищеними. Судна так званого "тіньового флоту" там почуваються досить впевнено і навіть залучаються до диверсійних дій на території європейських держав.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дозволила Україні наносити удари по російському "тіньовому флоту".

Раніше Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до складу "тіньового флоту" країни-агресора Росії. РФ використовувала ці судна для транспортування нафти і нафтопродуктів з російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн.

Раніше Сполучені Штати Америки перехопили танкер "тіньового флоту" РФ Aquila II в Індійському океані. Танкер порушив санкційний режим, введений Трампом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції санкції США санкції проти Росії новини України та світу санкції Євросоюзу Новини Бельгії війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

10:53Світ
Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

10:16Війна
США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:54Світ
Реклама

Популярне

Більше
Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святині

Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святині

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Мавпам - стрес, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Мавпам - стрес, Собакам - плітки

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

У Львові на горищі знайшли справжній американський скарб: що там було

У Львові на горищі знайшли справжній американський скарб: що там було

Останні новини

10:53

"Бахкає, летить": українські зірки застрягли в Дубаї під обстрілами

10:53

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

10:16

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

10:07

Чому кіт скрегоче зубами коли дивиться у вікно: чи варто переживати хазяїну

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українцівРеформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців
09:51

"Синій порушник": військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

08:58

До кінця місяця в Ірані зміниться режим: Шуліпа - про ліквідацію ХаменеїПогляд

08:57

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: детальний прогноз на кожен день

Реклама
08:54

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:53

Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Автомобільні хитрощі минулого: лайфхаки радянських водіїв

07:49

Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портніков

06:15

Чому люди зраджують і як відновити стосунки після зради: поради психолога

05:28

Довгоочікуване тепло повертається на Полтавщину: синоптики назвали дати

04:30

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

03:53

Чому забуті слова повертаються в моду: несподівана причина мовного ренесансу

03:35

Світла не буде годинами: графік вимкнення електроенергії на 1 березня в Сумах

03:30

Домашнє добриво для "тонн" врожаю: чим підгодовувати розсаду навесніВідео

Реклама
02:15

Як розпізнати патологічного зрадника: 7 сигналів, які не можна ігнорувати

01:30

Кінець Всесвіту: названо несподівані терміни масштабної катастрофи

28 лютого, субота
23:54

Відключення електроенергії 1 березня: з'явилися графіки для Києва та області

22:27

"Такий варіант можливий": тривожний прогноз нового наступу РФ на КиївВідео

22:13

Верховний лідер Ірану Хаменеї мертвий, його тіло вже знайшли: перші деталі

21:38

Підвищення пенсій з березня: українцям розкрили головну умову індексації

20:41

Час втрачено: Максим Ялі про шанси на повалення режиму аятол в ІраніПогляд

20:37

РФ дала згоду: важлива заява Буданова про компроміс на переговорахВідео

20:19

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

20:18

Пригріє до +13 градусів: синоптики дали новий прогноз погоди

19:34

Природний засіб є на кожній кухні: як миттєво видалити жир з деко

19:31

Жінка передчувала "катастрофу" перед посадкою в літак: що сталося

19:08

Для чого насправді придумали поля в зошитах: справжнє призначення неабияк здивує

18:59

Більше немає бандитів і "сірої зони": як у голлівудських фільмах показують Україну

18:57

У росіян шалені втрати: Сили оборони вдарили по важливих пунктах

18:49

Річ за $1 здивувала своєю справжньою ціною: дівчина знайшла "скарб"

18:39

"Наздогнали тут": MamaRika потрапила під обстріл у Дубаї

18:33

Росіян ліквідовують у ближньому бою: спецсили ГУР зачищають позиції РФ на півдні

18:25

Українці, варяги чи росіяни: яка була національність у князів Київської РусіВідео

18:10

І не потрібно ламати голову: рецепт ідеального сніданку на кожен деньВідео

Реклама
17:43

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

17:31

"Злочинці слабшають": гучна заява Зеленського після ударів США по ІрануВідео

17:10

Автентична естетика Leica: серія Xiaomi 17 в Алло новини компанії

16:57

Ніколи не миють: покоївка розповіла, до чого краще не торкатися в готелі

16:34

ЗСУ прорвали лінію фронту і відкрили важливий плацдарм: названо напрямок

16:33

Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святиніВідео

16:30

"Останнє віддасть": зрадниця Корольова розповіла про плани щодо невістки

16:27

Війна з Іраном може негативно вплинути на Україну - в чому проблема

16:08

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

16:01

Погода потішить теплом: відомо, якими будуть перші дні березня у Тернополі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти