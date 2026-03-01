"Синій порушник": військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

Операція під кодовою назвою "Синій порушник" була проведена протягом останніх кількох годин.

Військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ / колаж: Главред, фото: @FranckenTheo

Коротко:

Бельгійські військовослужбовці висадилися на борт нафтового танкера

Судно конвоювали до порту Зебрюгге для подальшого арешту

Збройні сили Бельгії за підтримки Франції вперше перехопили і взяли під контроль танкер російського "тіньового флоту". Судно конвоювали до порту Зебрюгге для подальшого арешту.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен на своїй сторінці в X.

За словами Франкена, операція під кодовою назвою "Синій порушник" (Blue Intruder) була проведена протягом останніх кількох годин.

Бельгійські військовослужбовці за підтримки оборонного відомства Франції висадилися на борт нафтового танкера, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії.

"Зараз судно супроводжується в порт Зебрюгге, де воно буде заарештовано. Операцію провела команда виключно хоробрих військовослужбовців. Чудова робота", - зазначив він.

Пізніше міністр оборони анонсував подальше знищення кораблів "тіньового флоту" РФ.

"Без свого тіньового флоту Путін не може вести війну проти невинних українців. Тому ми знищуємо ці кораблі. Один за одним. Доки його агресивна війна не припиниться. Бельгія, можливо, і є невеликою країною. Але ми є засновниками НАТО та ЄС і серйозно ставимося до своїх обов'язків", – наголосив він.

Франкен підкреслив, що "після років занепаду й відмови від своїх обов'язків Бельгія, нарешті, повернулася".

"Коли це важливо, ми не ховаємося. Ми виступаємо", – резюмував очільник бельгійського оборонного відомства.

Росія змінює тактику торгівлі "тіньового флоту" - експерт

Главред писав, що, за словами керівника програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, Росія змушена шукати альтернативні логістичні рішення для експорту енергоносіїв "тіньовим флотом", поступово змінюючи маршрути і підвищуючи вартість власних схем.

За оцінкою Лакійчука, важливу роль відіграють і балтійські порти - Усть-Луга і Санкт-Петербург, де російська сторона вважає свої танкери відносно захищеними. Судна так званого "тіньового флоту" там почуваються досить впевнено і навіть залучаються до диверсійних дій на території європейських держав.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дозволила Україні наносити удари по російському "тіньовому флоту".

Раніше Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до складу "тіньового флоту" країни-агресора Росії. РФ використовувала ці судна для транспортування нафти і нафтопродуктів з російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн.

Раніше Сполучені Штати Америки перехопили танкер "тіньового флоту" РФ Aquila II в Індійському океані. Танкер порушив санкційний режим, введений Трампом.

