У Києві покращиться ситуація зі світлом: Свириденко сказала, коли й назвала умову

Прем'єр-міністр розповіла про роботу над стабілізацією енергосистеми.

Свириденко повідомила про можливе покращення ситуації зі світлом у столиці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, freepik.com

Що сказала Свириденко:

У Києві відновлять графіки відключень, якщо масованих атак РФ не буде

Завдяки перегляду графіків вдалося вивільнити 1 ГВт

Україна планує провести "енергетичний рамштайн"

Якщо країна-агресорка Росія повторно не атакуватиме Україну, то відзавтра у Києві буде поліпшення графіків відключень світла. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, на правому березі Києва, а саме у Шевченківському, Подільському, частині Солом’янського, Голосіївського та Печерського районів застосовують графіки по 5 годин без і зі світлом.

На Лівобежжі наразі діють більш жорсткі обмеження - місцевим мешканцям вмикають світло на 3-4 години і вимикають на 9-10 годин. Але якщо масованої атаки не буде, з вечора четверга графіки будуть кращими.

Уряд переглянув підходи до електропостачання об’єктів критичної інфраструктури

Завдяки перегляду графіків відключень, за словами Свириденко, вдалося вивільнили 1 ГВт потужності. Завдяки цьому людей є можливість мати на 1-2 черги більше.

Водночас у тих місцях, де проблеми з електропостачанням найбільші, світло заживлюють генераторами. Наразі є достатня кількість пального і відбувається імпорт збільшеної кількості.

Крім цього на днях буде проведено засідання "енергетичного рамштайну". Україна сподівається на допомогу партнерів, які вже отримали списки потреб та працюють з представниками Києва над тим, щоб ситуація зі світлом покращилася.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Влада допомагатиме бізнесам у випадку довготривалих відключень

Свириденко також прокоментувала те, що вчора, 13 січня, деякі супермаркети у столиці призупинили свою роботу через довготривалі відключення електроенергії.

За її даними, сьогодні робота магазинів відновлена, вони забезпечені генераторами і у випадку повторення таких ситуацій уряд готовий реагувати на потреби бізнесу.

Чи будуть проблеми з відновленням тепла у Києві - думка експерта

Главред писав, що через критичну ситуацію після обстрілів країни-агресорки Росії у Києві офіційно повідомили про злив води у будинках для того, щоб мінімізувати аварії.

Однак директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко зауважив, що хвилюватися через це не варто, бо після відновлення теплопостачання систему можна знову заповнити за короткий час - приблизно 15-30 хвилин.

Ситуація в енергосистемі Києва - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нардеп Богдан Кицак заявив, що в разі погіршення ситуації з енергозабезпеченням одним із можливих сценаріїв може стати евакуація населення з Києва. Однак в ЦПД РНБО подібні заяви назвали "хайпом".

Раніше повідомлялося, що ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки та негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві та ряді інших областей.

Напередодні повідомлялося, що попри складну ситуацію в енергосистемі, масштабне замерзання Києва за сценарієм Алчевська-2006 є абсолютно неможливим. Столиця має значний запас міцності завдяки децентралізованій системі опалення.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

