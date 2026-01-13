Рус
Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Руслан Іваненко
13 січня 2026, 23:25оновлено 14 січня, 00:40
1334
Компанія ЦЕК попереджає, що графік відключень світла може змінюватися протягом дня за розпорядженням НЕК "Укренерго".
Свет, отключение
Світло вимикатимуть за погодинним графіком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У Дніпрі та області 14 січня відключатимуть світло за графіком
  • Світло вимикатимуть 2–3 рази на добу, можливі зміни
  • Заплановані ремонтні роботи у Павлограді, Дніпрі та Зеленодольську

У середу, 14 січня, жителі Дніпра та навколишніх будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

За інформацією ЦЕК, світло вимикатимуть від двох до трьох разів на добу. В компанії зазначають, що графік може змінюватися протягом дня за розпорядженням НЕК "Укренерго".

відео дня

Графіки відключень для ЦЕК

1.1 черга:

  • з 05:00 до 08:30;
  • з 12:00 до 19:00;
  • з 22:30 до 24:00.

1.2 черга:

  • з 05:00 до 08:30;
  • з 12:00 до 19:00;
  • з 22:30 до 24:00.

2.1 черга:

  • з 05:00 до 07:00;
  • з 12:00 до 19:00.

2.2 черга:

  • з 05:00 до 07:00;
  • з 12:00 до 19:00.

3.1 черга:

  • з 07:00 до 12:00;
  • з 15:30 до 22:00.

3.2 черга:

  • з 07:00 до 12:00;
  • з 15:30 до 22:00.

4.1 черга:

  • з 00:00 до 01:30;
  • з 07:00 до 12:00;
  • з 15:30 до 22:30.

4.2 черги:

  • з 00:00 до 01:30;
  • з 05:00 до 12:00;
  • з 19:00 до 22:30.

5.1 черга:

  • з 01:30 до 05:00;
  • з 10:00 до 15:30;
  • з 19:00 до 22:30.

5.2 черга:

  • з 01:30 до 05:00;
  • з 08:30 до 12:00;
  • з 19:00 до 24:00.

6.1 черга:

  • з 00:00 до 05:00;
  • з 12:00 до 15:30;
  • з 22:30 до 24:00.

6.2 черга:

  • з 00:00 до 05:00;
  • з 08:30 до 15:30.

Також у регіоні заплановані ремонтні роботи:

  • Павлоград: з 08:00 до 10:00 без електрики залишаться мешканці вул. Заводська, 1, 1А, 63 та 65.
  • Дніпро: з 08:00 до 17:00 світло вимкнуть на вул. Робоча, 152, 160, 162, 162К, 164, 164Б та 164К.
  • Зеленодольськ: з 08:00 до 17:00 без електроенергії залишаться будинки на вул. Енергетична, 26А та вул. Паркова, 3.

У свою чергу, у компанії ДТЕК повідомили, що на Дніпропетровщині діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

На лівому березі Дніпра та в Дніпровському районі досі залишаються технічні пошкодження після атаки на енергооб’єкт у ніч із п’ятниці на суботу.

Точний час відключень можна дізнатися на сайті ДТЕК, ввівши адресу у відповідне поле.

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня
Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Пункти незламності

У Дніпропетровській області продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати світло, тепло, воду та підзарядити електронні пристрої під час відключень електроенергії.

Дізнатися про їхнє розташування можна на сайті Дніпропетровської ОВА. Пункти функціонують у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години.

Особливий режим у Нікопольській громаді – пункт працює цілодобово, інші відкриваються за потреби. Відвідувачам також доступні безкоштовний чай і можливість трохи відпочити.

Які нові ризики загрожують енергетиці України – думка експерта

Запаси обладнання, підготовленого для ремонту енергетичної інфраструктури до опалювального сезону, поступово вичерпуються, повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Він зазначив, що резерви ще є, проте вже видно їхню межу.

За словами експерта, головним викликом нині стає відновлення можливостей для подальших ремонтів після масованих атак на об’єкти енергетики.

"Поки маємо достатньо обладнання і можливість відновлюватися, це відбувається. Але атаки 2–3–4 дні поспіль дуже ускладнюють роботу. На окремих ділянках мереж ситуація може бути складнішою або легшою, як після ударів по Запоріжжю, Дніпру та Кривому Рогу", – пояснив Харченко.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 14 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Крім того, завтра, 14 січня, по всій території Черкаської області будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення та промисловості. Про це повідомляє Черкасиобленерго.

Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки та негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві та ряді інших областей.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні новини України відключення світла Відключення світла в Дніпрі
Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

23:25Енергетика
На Київщині гримлять вибухи: РФ атакує ракетами й ударними дронами

На Київщині гримлять вибухи: РФ атакує ракетами й ударними дронами

22:27Україна
Як будуть відключати світло в Черкасах і області 14 січня - новий графік

Як будуть відключати світло в Черкасах і області 14 січня - новий графік

22:17Енергетика
Діти в Україні знайшли найбільший скарб Східної Європи: де саме та що там було

Діти в Україні знайшли найбільший скарб Східної Європи: де саме та що там було

Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям - роздратування, Козлам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям - роздратування, Козлам - гнів

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

Гороскоп Таро на завтра, 14 січня: Терезам - сила, Стрільцям - остерігатися

Гороскоп Таро на завтра, 14 січня: Терезам - сила, Стрільцям - остерігатися

