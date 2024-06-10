Чи готує Росія наступ на Сумську область: прогноз Коваленка

Наразі російська армія виснажена Харківською операцією.

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Чи підуть окупанти на Рижівку? Відповідь експерта / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 4 окрема танкова бригада

Російське командування не відмовилося від намірів відкрити ще один "фронт" - у Сумській області, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Але наразі Кремль - з урахуванням втрат під час "Харківської операції" - не визначився з напрямком.

Тим часом ЗС РФ посилили розбите наступальне угруповання в Харківській області силами підрозділів, перекинутих із Краматорського та Курахівського напрямків.

На думку Коваленка, росіяни навряд чи відкриватимуть ще один "фронт" біля району села Рижівка, затиснутого між двома річками.

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Однак експерт не виключає, що заради піару окупанти рушать у бік Ахтинського і Голишівського, не виходячи за межі "сірої зони".

"Тобто, наступ у районі Великої Писарівки для росіян вилився б у великі втрати, і в напрямку від Суджі на Юнаківку вони потрапили б у м'ясорубку, а тут, захоплюй села в "сірій зоні" і розповідай про епічні перемоги", - вважає Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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Ситуація на Сумському напрямку залишається повністю контрольованою, жодних просувань з боку ЗС РФ зафіксовано не було, пояснив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

На сьогодні на території Сумської області російські військові діють у складі диверсійно-розвідувальні групи, а також застосовують малі піхотні групи. При цьому напередодні було зафіксовано спробу "кадирівців" промацати оборону ЗСУ у районі села Рижівка.

На цей момент населений пункт Рижівка знаходиться в "сірій зоні" через свої географічні особливості, адже за парканами деяких мешканців села починається територія російського селища Тьоткіно.

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