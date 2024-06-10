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Підприємства зможуть забронювати 100% працівників: хто має на це право

Ангеліна Підвисоцька
10 червня 2024, 22:33
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Працівників критично важливих підприємств можна буде забронювати на 12 місяців.
Підприємства зможуть забронювати 100% працівників: хто має на це право
Бронювання працівників від мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні підприємства зможуть забронювати від мобілізації 100% працівників. Про це заявив член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна.

Відповідне право матимуть підприємства оборонно-промислового комплексу, енергетичного комплексу чи критичної інфраструктури. Таке підприємство має бути внесено до переліку критично важливих.

"Але ми звертали увагу під час роботи над законом про мобілізацію, що не можуть бути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів – наприклад, прибиральники – на 100% заброньовані. Тому що є низка посад на підприємстві, які не є критично важливі для його функціонування", – заявив Веніславський.

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Він додав, що є професії, які можуть бути заміщені жінками чи не військовозобов'язаними.

Хто такий Федір Веніславський?

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Бронювання військовозобов'язаних - зміни в законодавстві

7 червня Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Тепер працівників критично важливих підприємств можна буде забронювати на 12 місяців. Також дозволяється бронювати військовозобов'язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями. Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики – забезпечувати людей теплом та електроенергією", – зазначив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Постанова №76 від 27 січня 2023 року передбачає:

  • бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;
  • бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядернопромислового, вугільнопромислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;
  • бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;
  • для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, громадяни України, які перебували за кордоном понад 3 місяці, зобов'язані до 16 червня особисто стати на військовий облік у ТЦК. Постановою Кабміну №563 встановлено, що це обов'язково для чоловіків, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон.

Також Кабмін планує відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які перебувають за кордоном. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що зараз Міноборони вимагає їхнього повернення для військового обліку, але уряд розуміє, що це лише збільшить навантаження на ТЦК і не допоможе мобілізації.

Як повідомляв Главред, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта. Нові правила набудуть чинності 30 червня.

Підприємства зможуть забронювати 100% працівників: хто має на це право
Мобілізація в Україні / Інфографіка: Главред

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