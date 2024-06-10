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Делегація Нідерландів прибула до Києва на тлі близьких поставок F-16: про що говорили

Яна Ставська
10 червня 2024, 21:35оновлено 10 червня, 22:28
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Тривали обговорення готовності літаків, пілотів і баз до бою.
Делегація Нідерландів прибула до Києва на тлі близьких поставок F-16: про що говорили
F-16 невдовзі будуть в Україні / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Рустама Умерова, ВПС США

У понеділок, 10 червня, у Києві побувала делегація Нідерландів на чолі міністерки оборони Кайсою Оллонгрен. Візит стався на тлі близьких поставок Україні винищувачів F-16, зокрема, які ЗСУ погодився передати Амстердам.

Як повідомив очільник МО Рустем Умеров у Facebook, під час зустрічі з нідерландською колегою було обговорено військове співробітництво і F-16.

Умеров закликав фінансувати виробництво зброї саме в Україні.

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"Особливу увагу приділили ініціативі F-16. Коаліція F-16 є однією з найефективніших, і ми вдячні Нідерландам за співлідерство у ній. Робимо все можливе, аби літаки, пілоти та бази були готові до бою якнайшвидше", - зазначив міністр оборони.

Крім того, Умеров поінформував нідерландську делегацію про поточну ситуацію на фронті та військові потреби України.

"Нідерланди є одним із лідерів чеської ініціативи із закупівлі для української армії снарядів калібру 155 мм. Вдячні за підтримку", - написав міністр.

Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

F-16 в Україні - головне

Перші літаки F-16 очікують в Україні вже цього літа. Відомо, що частину винищувачів зберігатимуть на іноземних базах. Таке рішення необхідне для того, щоб убезпечити літаки від російських атак.

У Росії ж погрожують, що будуть бити по цих аеродромах на території країн НАТО.

У ISW раніше зазначали, що повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Таку кількість фахівців буде підготовлено лише до кінця 2025 року.

Делегація Нідерландів прибула до Києва на тлі близьких поставок F-16: про що говорили
F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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