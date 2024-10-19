'Місто стиратимуть з лиця землі': названо напрямок нового штурму РФ

Росіяни "вбили клин" на півдні Харківської області, попередив Дмитро Жмайло.

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Ворог зосередиться на захопленні Куп'янська / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Головне завдання російських окупантів на Куп'янському напрямку - спробувати повернути втрачені території, які відвоювала Україна восени 2022 року, заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

"На жаль, поки що можна сказати, що внаслідок атак у напрямку Сенькового їм частково вдалося притиснути нас до траси, що веде на Борову. Ця артерія однозначно під вогневим контролем противника, і тепер нам доведеться перепланувати логістику", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що просуванням до Сенькового росіяни "вбили клин" на півдні й знайшли щілину, де змогли просунутися. Він не виключає, що ворог зосередиться на ліквідації північного плацдарму на схід від Оскола і намагатиметься підійти ближче до Куп'янська і просунутися так, щоб лінія фронту проходила по водній перешкоді.

"Однозначно росіяни руйнуватимуть Куп'янськ коригованими авіаційними бомбами (КАБами). Заходи, спрямовані на евакуацію цивільних, а зокрема примусова евакуація родин із дітьми - абсолютно правильні речі, які допоможуть зберегти людей. Думаю, що рішення навіть недостатньо жорсткі: потрібна примусова евакуація на схід від Оскола і особливо з Куп'янська. Тому що такі великі населені пункти, як місто Куп'янськ і селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, росіяни будуть стирати з лиця землі", - додав Жмайло.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Дивіться відео - мінометники тримають фронт на харківському напрямку:

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачистили населений пункт Кругляківка біля Куп'янська. Операція з повернення контролю над Кругляківкою важлива для оборони Куп'янська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині. Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області.

Як повідомлялося раніше, бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині. Успішна операція ГУР створює умови для витіснення окупантів з півночі Харківської області.

/ Инфографика: Главред

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