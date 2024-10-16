Це не Донбас: армія РФ визначила неочікуваний напрямок як один зі стратегічних

Наразі ворог обрав нову стратегію.

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РФ намагається по-новому почати стратегічну атаку / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 117 окрема бригада сил ТРО

Агресор намагається всіма силами відновити становище на Куп’янській ділянці фронту. Річ у тім, що окупанти з РФ визначили Харківський як один зі стратегічних напрямків наступу. Так пояснив ситуацію в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

"Насамперед потрібно зазначити, що зараз Росія визначила кілька стратегічних напрямків наступу, тому Харківський є одним із них. Напрямок із півночі є неефективним, тобто вони намагаються відновити становище в самому Вовчанську, в інших місцях, а зараз перемістилися, звичайно, на Куп’янськ. Це той напрямок, який був і раніше стратегічно важливим, де орієнтувалися на концентрацію до 110 тисяч свого часу й спроби наступати на Харків. Тоді не вдалося. Ми відбили атаки, стабілізували ситуацію", — зазначив він.

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Наразі ворог обрав нову стратегію, тому концентрує війська на Харківському напрямку, щоб пробиватися через річку Оскіл.

"Підтягнули резерви бронетанкової техніки, нові зенітно-ракетні комплекси і, звісно, ударну авіацію та дрони… Намагаються по-новому почати саме стратегічну атаку, але насамперед, звісно, захопити всі комунікаційні шляхи, включно з річкою Оскіл. Якраз ця ситуація дає нові перспективи не тільки перекрити логістику нашим військам, як вони вважають, а й далі розвивати наступальну операцію, вважаючи, що там немає потужніших інженерних споруд та природних перешкод", — сказав Маломуж.

Саме з цим і пов’язана, як пояснює експерт, дуже висока концентрація вогню на Харківському напрямку. На жаль, масованим атакам піддаються і місцеві жителі, і житлові будинки й інфраструктура.

"Тому там жити, особливо в період осені-зими, практично неможливо, і евакуація є обґрунтованою. Але ми бачимо цю стратегію. Готуємо також не тільки оборонні позиції, а й уже нова тактика, яка застосовується командуванням. Це нанесення несподіваних контрударів, ударів із флангів", — сказав Маломуж.

Агресори з Росії ідуть по протоптаній схемі. Історія повторяється, як все і було в Вугледарі: вороги обходять із флангів населений пункт, знищують його, оточують, змушують українські війська виводити свої сили.

"Тому зараз й тут також обстрілюють Куп’янськ та інші населені пункти, щоб знизити можливість захисту, ну, і, звичайно, просуватися вперед. Думаю, що найближчими тижнями це буде один з активних театрів військових дій", — сказав генерал.

Що відомо про Куп’янськ / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як відомо, в BILD вказали на важливий фактор на фронті. Ймовірно, ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста, адже ситуація на Покровському напрямку, зокрема в районі міста Селидове загострюється.

Своєю чергою командир батальйону "Свобода" Петро Кузик розкрив серйозну проблему для ЗСУ на фронті. Навіть у складних умовах українські піхотинці демонструють найвищий рівень героїзму, витривалості та стійкості.

Нещодавно аналітики ISW поділилися успіхами на фронті. За їхніми даними, українські сили успішно відновили втрачені позиції в центрі Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії.

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