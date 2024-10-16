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"Треба створювати новий блок": Клочок сказав, що може допомогти Україні перемогти РФ

Альона Вороніна
16 жовтня 2024, 12:15
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НАТО не здатне щось змінити, треба створювати військовий блок на базі ЄС.

Валерий Клочок, украинские военные
Клочок сказав, що може допомогти Україні перемогти РФ/ колаж: Главред, фото: 54 окрема механізована бригада, Facebook Клочок, УНІАН

Північноатлантичний альянс уже не здатний щось змінити, він передусім займатиметься власною безпекою. Тому зараз є необхідність створити інший військовий блок – на базі Євросоюзу.

Такий блок повинен діяти інакше – завдавати превентивних ударів по військових об'єктах на території країни-агресорки Росії, збільшувати виробництво зброї та переналаштовувати економіку Європи на військові рейки. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

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"Ні, я не вбачаю, що НАТО здатне щось змінити. Воно передусім займатиметься власною безпекою. Але є один момент, який нам може суттєво допомогти: країни Східної Європи не дуже задоволені політикою НАТО. Варто лише згадати звернення Бухарестської дев’ятки щодо ракет. США відкривають базу протиракетної оборони в Польщі, бо Польща перебуває під найбільшою загрозою. А як щодо решти країн? Наприклад, у країн Балтії взагалі сумна ситуація, де бригада Бундесверу тільки почала розгортати свою місію, через що цим країнам у будь-який момент може загрожувати серйозна небезпека", – зазначив Клочок.

За його словами, саме тому зараз країнам Східної Європи за ініціативи Великої Британії та України варто говорити про зміну безпекового формату Європейського Союзу, створювати військовий блок на базі ЄС.

"Тобто союзу, який би діяв інакше – завдавав превентивних ударів по військових об'єктах на території Росії, збільшував виробництва зброї та загалом займався переналаштуванням економіки Європи на військові рейки", – наголосив Клочок.

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

вступление в НАТО инфографика
Вступ країн до НАТО/ Інфографіка: Главред

Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, Олег Жданов зазначив, що Путін "достукався до НАТО" – Альянс, схоже, готує відповідь на погрози РФ. Ядерний шантаж кремлівського диктатора зайшов надто далеко, тому в НАТО роблять перші кроки.

Також раніше повідомлялося, що новий глава НАТО розніс погрози Путіна. Як переконаний генеральний секретар НАТО Марк Рютте, путінська тактика залякувань жодного впливу на альянс НАТО не матиме. Натомість блок продовжить надавати рішучу підтримку Києву.

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Євросоюз війна в Україні НАТО вторгнення Росії Північноатлантичний альянс Валерій Клочок
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