Бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині: деталі потужної операції

Успішна операція ГУР створює умови для витіснення окупантів з півночі Харківської області.

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Бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині/ колаж: Главред, фото: скрін

Українські розвідники провели потужну операцію на півночі Харківської області, під час якої зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ. Також під час штурмових дій було взято в полон російських окупантів, яких у подальшому зможуть обміняти на українських військових, котрі перебувають у російському полоні.

"Підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області. Результат спланованих та сміливих дій українських розвідників – захоплення батальйонного району оборони противника, знищення 3 мотострілецьких батальйонів, загону "шторм" та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу зс рф. Також під час штурмових дій взято в полон чергових окупантів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України", – йдеться у повідомленні.

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У ГУР зазначили, що після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного.

"Особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ "Хартія" з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу. Успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини", – додали в Головному управлінні розвідки.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що окупанти ломанулися вперед на Харківщині – ворог, ймовірно, дістався важливого об'єкту. Ворогу, найімовірніше, вдалося прорватися до автошляху, що проходить східним узбережжям річки Оскіл.

Також раніше повідомлялося, що Росія зовсім близько – в одному з міст під Харковом оголошено обов’язкову евакуацію. Регіональна влада вже не може гарантувати відновлення електро- і водопостачання.

Нагадаємо, ЗСУ пішли в потужну контратаку на Харківщині – спалахнули дивовижні подробиці. Під час успішної контратаки бійці 3 ОШБр змогли поповнити обмінний фонд.

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