ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині, а окупанти просунулися на Донбасі - DeepState

Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області. При цьому російські окупанти мають успіхи біля чотирьох населених пунктів на Донбасі. Про це 17 жовтня повідомляють аналітики моніторингового каналу DeepState.
Згідно з опублікованою картою бойових дій, скоротилася сіра зона на Харківщині.
Згідно з даними OSINT-аналітиків, Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі чотирьох населених пунктів у Донецькій області.
Зокрема, це:
- селище Нью-Йорк;
- село Катеринівка;
- місто Селидове;
- село Новоселидівка.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Тим часом у Генштабі ЗСУ заявили у зведенні за 16 жовтня, що на Покровському напрямку від початку доби в районах населених пунктів Луч, Крутий Яр і Селидове тривали бої. Сили оборони відбили дев'ять наступальних і штурмових дій ворога.
На цьому напрямку окупанти втратили 155 осіб особового складу, також українські військовослужбовці знищили танк, міномет, два мотоцикли та одиницю автомобільної техніки.
Крім того, БМП і два міномети було значно пошкоджено.
Ситуація на фронті - останні новини
16 жовтня в Deep State повідомили, що російська окупаційна армія захопила населений пункт Островське на Покровському напрямку в Донецькій області.
15 жовтня аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся біля п'яти населених пунктів у трьох областях, а саме:
- у селі Невське Кремінського району Луганської області;
- у селищі Золота Нива Волноваського району Донецької області;
- у селі Водяне Покровського району Донецької області;
- у місті Торецьк Донецької області;
- у селі Приютне Запорізької області.
Десантник однієї з повітряно-десантних бригад ЗСУ розповів The Times, що російські окупанти за останні два місяці захопили понад 823 квадратні кілометри української території, чого не було з 2022 року. Під час щоденних вилазок росіян під Курахове, там знищується від 20 до 30 окупантів.
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