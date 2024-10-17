ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині, а окупанти просунулися на Донбасі - DeepState

На Покровському напрямку тривали бої. Сили оборони відбили дев'ять наступальних і штурмових дій ворога.

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Аналітики Deep State оновили карту бойових дій на фронті / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил, deepstatemap

Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області. При цьому російські окупанти мають успіхи біля чотирьох населених пунктів на Донбасі. Про це 17 жовтня повідомляють аналітики моніторингового каналу DeepState.

Згідно з опублікованою картою бойових дій, скоротилася сіра зона на Харківщині.

У ЗСУ є успіхи біля Липців / deepstatemap

Згідно з даними OSINT-аналітиків, Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі чотирьох населених пунктів у Донецькій області.

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Зокрема, це:

селище Нью-Йорк;

село Катеринівка;

місто Селидове;

село Новоселидівка.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Тим часом у Генштабі ЗСУ заявили у зведенні за 16 жовтня, що на Покровському напрямку від початку доби в районах населених пунктів Луч, Крутий Яр і Селидове тривали бої. Сили оборони відбили дев'ять наступальних і штурмових дій ворога.

На цьому напрямку окупанти втратили 155 осіб особового складу, також українські військовослужбовці знищили танк, міномет, два мотоцикли та одиницю автомобільної техніки.

Крім того, БМП і два міномети було значно пошкоджено.

Ситуація на фронті - останні новини

16 жовтня в Deep State повідомили, що російська окупаційна армія захопила населений пункт Островське на Покровському напрямку в Донецькій області.

15 жовтня аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся біля п'яти населених пунктів у трьох областях, а саме:

у селі Невське Кремінського району Луганської області;

у селищі Золота Нива Волноваського району Донецької області;

у селі Водяне Покровського району Донецької області;

у місті Торецьк Донецької області;

у селі Приютне Запорізької області.

Десантник однієї з повітряно-десантних бригад ЗСУ розповів The Times, що російські окупанти за останні два місяці захопили понад 823 квадратні кілометри української території, чого не було з 2022 року. Під час щоденних вилазок росіян під Курахове, там знищується від 20 до 30 окупантів.

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