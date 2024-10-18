Знищили взвод росіян і взяли полонених: ЗСУ зачистили Кругляківку біля Куп'янська

Операція з повернення контролю над Кругляківкою важлива для оборони Куп'янська.

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Українські бійці зачистили Кругляківку / Колаж: Главред, фото: скріншот

Бійці підрозділу "Братство" Головного управління розвідки Міноборони за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили й зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп'янського району Харківської області.

Операція з повернення контролю над важливим для оборони Куп'янська населеним пунктом тривала з 7 до 14 жовтня 2024 року, повідомили у пресслужбі ГУР.

"Ворог чинив опір, намагався контратакувати, проте зазнав поразки - штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати супротивника", - ідеться в повідомленні.

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Уточнюється, що завдяки професійним і сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни в Кругляківці втратили понад взвод піхоти - загарбники були знищені в ближніх боях.

"Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон - отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду допоможе повернути з московської неволі українських захисників", - кажуть у ГУР.

У військовій розвідці також додали, що в результаті операції ворог вибитий із населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновані.

Дивіться відео - зачистка Кругляківки на Харківщині:

/ Скриншот

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відновили становище на сході. На сході українські захисники зупинили десятки штурмових і наступальних дій РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині. Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області.

Як повідомлялося раніше, бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині. Успішна операція ГУР створює умови для витіснення окупантів з півночі Харківської області.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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