Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Знищили взвод росіян і взяли полонених: ЗСУ зачистили Кругляківку біля Куп'янська

Олексій Тесля
18 жовтня 2024, 19:20
257
Операція з повернення контролю над Кругляківкою важлива для оборони Куп'янська.
Скріншот
Українські бійці зачистили Кругляківку / Колаж: Главред, фото: скріншот

Бійці підрозділу "Братство" Головного управління розвідки Міноборони за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили й зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп'янського району Харківської області.

Операція з повернення контролю над важливим для оборони Куп'янська населеним пунктом тривала з 7 до 14 жовтня 2024 року, повідомили у пресслужбі ГУР.

"Ворог чинив опір, намагався контратакувати, проте зазнав поразки - штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати супротивника", - ідеться в повідомленні.

відео дня

Уточнюється, що завдяки професійним і сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни в Кругляківці втратили понад взвод піхоти - загарбники були знищені в ближніх боях.

"Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон - отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду допоможе повернути з московської неволі українських захисників", - кажуть у ГУР.

У військовій розвідці також додали, що в результаті операції ворог вибитий із населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновані.

Дивіться відео - зачистка Кругляківки на Харківщині:

Скріншот
/ Скриншот

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відновили становище на сході. На сході українські захисники зупинили десятки штурмових і наступальних дій РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині. Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області.

Як повідомлялося раніше, бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині. Успішна операція ГУР створює умови для витіснення окупантів з півночі Харківської області.

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Харківська область ГУР війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше
"Ми не проти": Зеленський назвав умову переговорів з Росією

"Ми не проти": Зеленський назвав умову переговорів з Росією

20:15Україна
Майже всю Україну скують морози: коли чекати потепління

Майже всю Україну скують морози: коли чекати потепління

19:43Синоптик
Знищили взвод росіян і взяли полонених: ЗСУ зачистили Кругляківку біля Куп'янська

Знищили взвод росіян і взяли полонених: ЗСУ зачистили Кругляківку біля Куп'янська

19:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Крістіна Орбакайте виїхала зі США: Алла Пугачова відреагувала на вчинок дочки

Крістіна Орбакайте виїхала зі США: Алла Пугачова відреагувала на вчинок дочки

РФ перекидає війська та техніку: названо напрямок, де ворог готує наступ

РФ перекидає війська та техніку: названо напрямок, де ворог готує наступ

"Приїжджає до мене додому": путініст Кіркоров зробив зізнання на всю РФ

"Приїжджає до мене додому": путініст Кіркоров зробив зізнання на всю РФ

Коли садити часник на зиму у 2024 році: найкращі дні для рекордного урожаю

Коли садити часник на зиму у 2024 році: найкращі дні для рекордного урожаю

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти ключ

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти ключ

Останні новини

20:15

"Ми не проти": Зеленський назвав умову переговорів з Росією

20:12

Відключення світла взимку: в "Енергоатомі" дали прогноз

19:56

Залучення військ КНДР у війну: Південна Корея скликає екстрену нараду - деталі

19:43

Майже всю Україну скують морози: коли чекати потепління

19:29

"Мені нравиться, як воно горить": як зараз виглядає і чим займається полтавський палійВідео

Росію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – ЗагороднійРосію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – Загородній
19:20

Знищили взвод росіян і взяли полонених: ЗСУ зачистили Кругляківку біля Куп'янськаВідео

19:14

"Це небезпечно": Зеленський поставив крапку в питанні мобілізації з 18 років

19:10

Про ядерну бімбу: чого не помічають усіПогляд

18:54

"Досить нам компостувати мозок": Загородній розкрив суть Плану перемоги

Реклама
18:53

"США хочуть залишити Україну в напівзруйнованому стані": Загородній здивував заявою

18:47

Він прославляв Україну: на війні з РФ загинув відомий воїн-чемпіон світу

18:41

Після камінг-ауту: дочка Олени Мозгової показала рідкісне фото з коханою та її дітьми

18:25

"Це нескладно": Путіну привиділося створення Україною ядерної зброїВідео

18:16

США нададуть Україні цілу низку "великих" пакетів допомоги: Зеленський назвав місяці

18:13

"Ти солдат - іди копай!": після скандалу завод Steko призупинив роботу через рейди ТЦК

18:11

Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників

18:01

Ворог "обламає зуби": в розвідці Естонії заспокоїли стосовно солдатів з КНДР

17:51

"Ампутувати до плеча": що сталося з відомою українською акторкою - деталі

17:40

В центрі окупованого Луганська вибухнув автомобіль: ймовірно, ліквідовано майора РФВідео

17:25

Зниження мобілізаційного віку в Україні: у ЗСУ назвали головну умовуВідео

Реклама
17:14

До України мчить похолодання: синоптик розповіла, коли чекати на перший сніг

17:03

Якими будуть магнітні бурі на вихідні: чи очікувати українцям геомагнітний шторм

16:56

Яку популярну рослину обов’язково треба підрізати восени: експерт розповів важливе правило

16:45

Україна може почати продавати власну зброю іншим державам - Умєров

16:44

"Почнеться грандіозний хаос": як Захід відреагує на План перемоги - Загородній

16:27

У 2025 році пенсії підвищать двічі: у Мінсоцполітики сказали коли і кому

16:16

На складі гриміли вибухи: реактивні дрони атакували військовий арсенал у Поволжі

15:55

Позиції ЗСУ на Харківщині посилились: що цьому сприяло пояснив Снєгирьов

15:53

Деякі продукти стануть не по кишені: Кабмін попереджає про підвищення цін

15:46

Димитрівська поминальна субота: що категорично не можна робити 19 жовтня

15:43

Мобілізація з 18 до 25 років: полковник ЗСУ зробив жорстку заяву - "це не діти"

15:30

Шабунін, який був фіктивно оформлений на службу, зараз планує зайнятися реформою ДБР

15:24

Автомобілістам до уваги: ТОП-5 причин, чому автомобіль не заводиться

15:23

Навіщо РФ щоночі атакує Київ дронами: названо підступний задум ворога

15:23

Буде потепління й багато сонця: синоптик назвала дату покращення погоди

15:23

Байден зробив гучну заяву щодо війни в Україні та назвав небезпечний періодВідео

14:59

"Підколка для США": Зеленський залишив в плані Перемоги таємне послання

14:45

РФ перекидає війська та техніку: названо напрямок, де ворог готує наступ

14:44

Що можна подарувати людині, у якої є все: підбірка найкращих ідей

14:37

В Україні може зрости тариф на світло: скільки коштуватиме кіловат-година

Реклама
14:23

У Південній Кореї назвали кількість військ КНДР, які перекидають на війну з Україною

14:13

Вдарить мороз -2, будуть дощі: у яких областях України погіршиться погода

14:07

Коли садити часник на зиму у 2024 році: найкращі дні для рекордного урожаюВідео

13:58

Діти-волонтери з Донеччини про допомогу військовим і свої найзаповітніші мрії

13:52

Коли США можуть дати дозвіл на удари вглиб РФ: названо ймовірний термін

13:45

Громадська спілка "Орган спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіасервісів" запрошує нових членів, оголошує про вакансію директора й набір до експертних рад

13:44

Що означає "скривитися, як середа на п'ятницю": Авраменко дав цікаву відповідь

13:37

Шольц "дав задню": канцлер Німеччини не підтримує План перемоги - в чому причина

13:17

Мобілізація з 18 років: Умеров відповів на питання щодо зниження призовного вікуВідео

13:07

"Зброї вистачить на дві світові війни": чи виконає США пункти Плану перемоги України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти