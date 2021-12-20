Голубовська розповіла, по кому Омікрон вдарить у першу чергу

Ольга Голубовська пояснила, хто ризикує заразитися Омікроном насамперед / УНІАН

Відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що штаму коронавірусу Омікрон, перший випадок зараження яким вже зафіксували в Україні, найбільше варто побоюватися українцям у віці 65+. Саме ця група населення найбільше схильна до ризику зараження.

Показники заразності Омікрона такі високі, що в деяких країнах, де він вже проявився в достатній мірі, динаміка кривої вертикальна, сказала Голубовська в ефірі телеканалу Україна 24.

"Але на сьогоднішній день, якщо ми проаналізуємо пандемію з початку її розвитку, можна помітити, що кожен наступний варіант збільшує свою заразність, при цьому компенсаторно поступається своэю агресивністю. Тому поки ми можемо констатувати, що Омікрон викликає легкі, неважкі форми захворювання", – зазначила лікар-інфекціоніст.

Голубовська додала, що передчасно сподіватися на оптимістичні прогнози не варто.

Також інфекціоніст підкреслила, що будь-яка мутація і форма COVID-19 продовжить "ударяти" по вже відомим групам ризику. Тому фахівці не дають жодных нових рекомендацій, як захиститися від хвороби, крім як системна вакцинація.

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Ольга Голубовська Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Автор більше 200 наукових робіт.

Омікрон в Україні

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пізніше уточнила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу".

Раніше Главред писав, що штам коронавірусу Омікрон виявили щонайменше у 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовірніше присутній вже навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.

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