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Голубовська розповіла, по кому Омікрон вдарить у першу чергу

20 грудня 2021, 08:07

Показники заразності Омікрона такі високі, що в деяких країнах, де він вже проявився в достатній мірі, динаміка кривої вертикальна.

Голубовська
Ольга Голубовська пояснила, хто ризикує заразитися Омікроном насамперед / УНІАН

Відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що штаму коронавірусу Омікрон, перший випадок зараження яким вже зафіксували в Україні, найбільше варто побоюватися українцям у віці 65+. Саме ця група населення найбільше схильна до ризику зараження.

Показники заразності Омікрона такі високі, що в деяких країнах, де він вже проявився в достатній мірі, динаміка кривої вертикальна, сказала Голубовська в ефірі телеканалу Україна 24.

"Але на сьогоднішній день, якщо ми проаналізуємо пандемію з початку її розвитку, можна помітити, що кожен наступний варіант збільшує свою заразність, при цьому компенсаторно поступається своэю агресивністю. Тому поки ми можемо констатувати, що Омікрон викликає легкі, неважкі форми захворювання", – зазначила лікар-інфекціоніст.

Голубовська додала, що передчасно сподіватися на оптимістичні прогнози не варто.

Також інфекціоніст підкреслила, що будь-яка мутація і форма COVID-19 продовжить "ударяти" по вже відомим групам ризику. Тому фахівці не дають жодных нових рекомендацій, як захиститися від хвороби, крім як системна вакцинація.

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Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Автор більше 200 наукових робіт.

Омікрон в Україні

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пізніше уточнила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу".

Раніше Главред писав, що штам коронавірусу Омікрон виявили щонайменше у 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовірніше присутній вже навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.

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