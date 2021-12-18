Омікрон - в Україні: Голубовська розповіла, що пацієнт з новим COVID-штамом вже хворів на коронавірус

Ольга Голубовська закликала українців не панікувати. Хоча Омікрон заразниший, ніж штам Дельта, але поки що фіксується неважкий перебіг хвороби.
У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця особа вже хворіла на COVID-19 раніше, розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
Вона зазначила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу", передає УНН.
"Цей пацієнт вже раніше хворів на коронавірусну інфекцію десь кілька місяців тому, а зараз приїхав з ОАЕ, і знову у нього підвищилася температура тіла до досить високих цифр, знову він захворів, але сам перебіг захворювання у нього не важкий, і він перебуває під наглядом, хоча виписався вже зі стаціонару", - розповіла Голубовська.
За словами Голубовської, медики вже дали пацієнтові рекомендації, і тепер спостерігатимуть, "чим це все закінчиться". При цьому лікар зазначила, що це вже не перший випадок Омікрона в Україні, але закликала українців не панікувати.
"Лікарі вже бачать, як починають хворіти пацієнти по другому разу. Якщо ми говорили, що Дельта - заразний варіант, набагато заразніший, ніж попередні, то цей ще заразніший, ніж Дельта", - сказала заслужений лікар України.
Голубовська підкреслила, що поки що випадки зараження Омікроном "досить не важкі".
"Ми бачимо на сьогоднішній день як пацієнти, які мають високі титри антитіл, особливо коли поствакцинальні антитіла, дуже високі титри по кілька тисяч, проте теж хворіють, але хворіють поки не важко", - розповіла лікар.
Голубовська сподівається, що ситуація не змінюватиметься, якщо не відбудеться "якихось спонтанних мутацій".
"Але за тими повідомленнями, які ми спостерігаємо і по всьому світу, цей варіант, так, викликає вибухові поширені випадки захворювання, але саме воно протікає не важко", - резюмувала Голубовська.
Ольга Голубовська
Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Автор понад 200 наукових робіт.
Як повідомляв Главред, штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон, найімовірніше, присутній вже навіть у тих державах, в яких його ще не зафіксували.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.
Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються із симптомами звичайної застуди.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.
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