УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Омікрон - в Україні: Голубовська розповіла, що пацієнт з новим COVID-штамом вже хворів на коронавірус

18 грудня 2021, 16:07
Прослухати новину
Зупинити

Ольга Голубовська закликала українців не панікувати. Хоча Омікрон заразниший, ніж штам Дельта, але поки що фіксується неважкий перебіг хвороби.

Голубовська
Ольга Голубовська розповіла про стан здоров'я пацієнта, який заразився COVID-штамом Омікрон / УНІАН

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця особа вже хворіла на COVID-19 раніше, розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу", передає УНН.

"Цей пацієнт вже раніше хворів на коронавірусну інфекцію десь кілька місяців тому, а зараз приїхав з ОАЕ, і знову у нього підвищилася температура тіла до досить високих цифр, знову він захворів, але сам перебіг захворювання у нього не важкий, і він перебуває під наглядом, хоча виписався вже зі стаціонару", - розповіла Голубовська.

За словами Голубовської, медики вже дали пацієнтові рекомендації, і тепер спостерігатимуть, "чим це все закінчиться". При цьому лікар зазначила, що це вже не перший випадок Омікрона в Україні, але закликала українців не панікувати.

"Лікарі вже бачать, як починають хворіти пацієнти по другому разу. Якщо ми говорили, що Дельта - заразний варіант, набагато заразніший, ніж попередні, то цей ще заразніший, ніж Дельта", - сказала заслужений лікар України.

Реклама

Голубовська підкреслила, що поки що випадки зараження Омікроном "досить не важкі".

"Ми бачимо на сьогоднішній день як пацієнти, які мають високі титри антитіл, особливо коли поствакцинальні антитіла, дуже високі титри по кілька тисяч, проте теж хворіють, але хворіють поки не важко", - розповіла лікар.

Голубовська сподівається, що ситуація не змінюватиметься, якщо не відбудеться "якихось спонтанних мутацій".

"Але за тими повідомленнями, які ми спостерігаємо і по всьому світу, цей варіант, так, викликає вибухові поширені випадки захворювання, але саме воно протікає не важко", - резюмувала Голубовська.

Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Автор понад 200 наукових робіт.

Як повідомляв Главред, штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон, найімовірніше, присутній вже навіть у тих державах, в яких його ще не зафіксували.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються із симптомами звичайної застуди.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.

Читайте також:

viber
коронавірус Ольга Голубовська новини України коронавірус в Україні коронавірус новини омікрон штам Омікрон Омікрон в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Омікрон - в Україні: Голубовська розповіла, що пацієнт з новим COVID-штамом вже хворів на коронавірус». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 15 грудня 2021: Ракам – знаки долі, Левам – ревнощі, Скорпіонам - втратиГороскоп на сьогодні 15 грудня 2021: Ракам – знаки долі, Левам – ревнощі, Скорпіонам - втрати Найсмачніші тарталетки на Новий рік 2022: чудові закуски за 5 хвилинНайсмачніші тарталетки на Новий рік 2022: чудові закуски за 5 хвилин Ретроградна Венера 2021: астролог розповіла, чого чекати всім знакам зодіакуРетроградна Венера 2021: астролог розповіла, чого чекати всім знакам зодіаку Прикмети на 15 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 15 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду У РФ суд визнав присутність російських військ на ДонбасіУ РФ суд визнав присутність російських військ на Донбасі
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
16:43

Учитель зґвалтував школярку в Кривому Розі: з'явилися несподівані подробиці резонансної справи

16:31

У Київтеплоенерго розповіли, як не переплачувати за "комуналку"Відео

16:07

Омікрон - в Україні: Голубовська розповіла, що пацієнт з новим COVID-штамом вже хворів на коронавірус

15:49

Північний потік-2 - це помилка: у ФРН сумніваються у запуску нового газопроводуВідео

15:35

Зірка Comedy Club потрапив до лікарні з серйозним ураженням легенів

Реклама
15:27

Прикмети на 19 грудня: що не можна робити в день святого Миколая і як не потрапити в бідуВідео

15:13

П’яний прокурор у Кривому Розі зніс зупинку і ховався в авто від поліціїВідео

14:49

Гогілашвілі заявив про емоційний тиск і розповів про наркобізнес в УкраїніВідео

14:41

В Україні відповіли на ультиматум Росії НАТОФотоВідео

14:36

У МЗС Росії вважають "недоречними" вимоги гарантій ненападу на УкраїнуВідео

14:31

Гороскоп на 2022 рік для Козерога: доленосні рішення і каскад змінВідео

14:25

На Луганщині поліцейський героїчно врятував дитину з охопленої вогнем квартири

14:05

Труп валявся на дорозі: у Полтавській області знайшли мертвою жінку

13:49

На Миколая прийде справжня зима: Україну огорнуть хуртовини і снігові замети, а дороги - ожеледицяВідео

13:43

У січні 2022 українцям загрожує дефіцит хлібаВідео

13:42

Аксесуари для "захисту від 5G" виявилися радіоактивними – в інтернеті продавали небезпечний товар

13:39

Повний Місяць в грудні 2021: що не можна робити в цей день і що можна, ритуал на залучення грошей

13:32

Польща змінила правила в'їзду для українцівВідео

13:09

У Росії солдат власноруч зашив собі рот звичайною голкоюВідео

13:07

Не шукайте "чарівну" пігулку: Комаровський розповів, як позбутися кашлю після COVID-19

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 19 грудня 2021: Ракам - везіння, Дівам - гроші, Скорпіонам - небезпекаВідео

12:46

Чоловік жорстоко вбив усіх своїх дітей і отруїв жінку

12:26

Клієнтка Нової Пошти двічі заплатила за посилку, але залишилася без бандероліВідео

12:10

Напівголий Кива показав, як "православні зміцнюють здоров'я"Відео

12:06

"Без інших країн": в РФ заявили, що обговорюватимуть "гарантії безпеки" тільки зі США

11:28

Летів на шаленій швидкості: у Києві водій розбив більше десятка авто і втікВідео

11:16

Київ попросив у Вашингтона нове озброєння для захисту від РФ - CNNВідео

11:11

Спалаху захворюваності "Омікроном" в Україні потрібно очікувати в лютому 2022 року – РНБОВідео

11:04

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - кризаВідео

10:11

Омікрон проник в Україну: виявлено перший випадок зараження новим COVID-штамом

09:26

В Україні під Новий рік 2022 подорожчають мандарини: скільки заплатимоВідео

09:20

Що подарувати чоловікові на Новий рік 2022 - класичні та оригінальні ідеї подарунківВідео

09:09

США розширять військову допомогу Збройним силам України – Білий дімВідео

08:46

Артур Логай розкрив подробиці свого першого сексуального досвідуВідео

08:30

Коронавірус в Україні 18 грудня: виявлено 7,5 тис. нових хворих і 288 смертей за добуВідео

08:29

У центрі Києва провалився асфальт – під ним виявили історичну пам’ятку

08:05

Гороскоп на 2022 рік для Стрільця: здійснення бажань і доленосна зустрічВідео

08:04

Вікторія Смеюха не встигла зловити пишні груди, що вислизнули з звабливого декольте

07:47

Косоворотка вбила тільняшку і хоче те саме зробити з вишиванкоюПогляд

07:43

Відмирали органи: чоловіка з рідкісним у світі ускладненням коронавірусу врятували на Львівщині

Реклама
07:30

Гороскоп на сьогодні 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіВідео

07:10

Заклик Байдена до Путіна і тиск Москви на Київ: Росія стягує війська до кордонів УкраїниВідео

06:50

Астролог назвав знаки, на голову яких в 2022 році зваляться найсуворіші випробування

06:47

Ставка Путіна і поступки Заходу: у Росії назвали сценарій Москви після діалогу з БайденомВідео

06:28

Ілюстрація "хотєлок" КремляПогляд

06:03

Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоФотоВідео

05:39

Легендарний салат Цезар на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимВідео

05:28

Угода Байдена та Путіна і ризик капітуляції Заходу перед РФ: експерт закликав Україну до дійВідео

05:02

Україну заморозить арктичний холод: де і коли чекати холодригуВідео

04:38

Який продукт стає краще після довгого зберігання в холодильнику - дослідження

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти