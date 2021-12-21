Голубовська оцінила небезпеку штаму Омікрон і розповіла, як протікає хвороба

Ольга Голубовська оцінила небезпеку нового COVID-штаму / скріншот

Кожен наступний штам коронавірусної інфекції збільшує свою заразність. При цьому нові варіанти інфекції поступово втрачають силу. Це стосується і COVID-штаму Омікрон: він набагато заразніший за Дельта-штам, але починає втрачати свою агресивність і проявляє себе більш слабо вираженими симптомами.

Про це розповіла інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу Хард з Влащенко. При цьому вона закликала не недооцінювати Омікрон.

За її словами, Омікрон вислизає від імунітету - як природного, так і штучного. Також він також слабкіше відповідає на терапію.

"Якщо ми проаналізуємо пандемію з її початку до сьогоднішнього дня, то можна помітити, що кожен наступний варіант коронавірусу збільшує свою заразність, при цьому компенсаторно поступається своєю агресивністю. Збудник вибирає свій пандемічний потенціал", - сказала Голубовська.

Вона звернула увагу на те, що штам Дельта був заразнішим в порівнянні з "класичним" варіантом коронавірусу, але водночас менш летальним. При цьому Дельта-штам заражав молодих людей і дітей. Омікрон, який прийшов йому на зміну, виявився ще заразнішим.

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"Але поки в основному він викликає легкі, неважкі форми захворювання", - сказала Голубовська.

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Як повідомляв Главред, раніше Ольга Голубовська розповіла, по кому Омікрон вдарить в першу чергу.

Ольга Голубовська Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Авторка більше 200 наукових робіт.

Омікрон в Україні

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пізніше уточнила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу".

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються із симптомами звичайної застуди.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон. Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки. Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві. 27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта". У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта. При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше. Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

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