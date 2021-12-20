Кількість нових хворих на COVID-19 за добу різко впала до 2,5 тисяч, але смертей все одно багато

За минулі 24 години було госпіталізовано з коронавірусом 2018 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 20 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 536 жителів країни (довбою раніше було 3602). Зокрема, захворіли 250 дітей і 26 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 018 осіб; летальних випадків - 157; одужали 18 534 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше нових заражень за добу зафіксували у Києві (497), Волинській (170) та Харківській областях (133).

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 497;

Вінницька область - 69;

Волинська область - 170;

Дніпропетровська область - 50;

Донецька область - 121;

Житомирська область - 123;

Закарпатська область - 65;

Запорізька область - 110;

Івано-Франківська область - 101;

Київська область - 121;

Кіровоградська область - 74;

Луганська область - 6;

еЛьвовская область – 124;

Миколаївська область - 89;

Одеська область - 63;

Полтавська область - 56;

Рівненська область - 51;

Сумська область - 47;

Тернопільська область - 98;

Харківська область - 133;

Херсонська область - 0;

Хмельницька область - 77;

Черкаська область - 132;

Чернівецька область - 78;

Чернігівська область - 81.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 20 грудня 2021 / / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 604 549 осіб;

одужали - 3 324 999 пацієнтів;

летальних випадків - 92 929;

проведено ПЛР-тестувань - 16 474 655.

Омікрон в Україні

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

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Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пізніше уточнила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу".

Раніше писав Главред, що штам коронавірусу Омікрон виявили щоанйменше в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовірніше присутній вже навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.

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