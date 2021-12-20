Кількість нових хворих на COVID-19 за добу різко впала до 2,5 тисяч, але смертей все одно багато

Найбільше нових заражень за добу зафіксували в Києві, Волинській та Харківській областях.
Станом на ранок понеділка, 20 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 536 жителів країни (довбою раніше було 3602). Зокрема, захворіли 250 дітей і 26 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 018 осіб; летальних випадків - 157; одужали 18 534 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше нових заражень за добу зафіксували у Києві (497), Волинській (170) та Харківській областях (133).
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 497;
- Вінницька область - 69;
- Волинська область - 170;
- Дніпропетровська область - 50;
- Донецька область - 121;
- Житомирська область - 123;
- Закарпатська область - 65;
- Запорізька область - 110;
- Івано-Франківська область - 101;
- Київська область - 121;
- Кіровоградська область - 74;
- Луганська область - 6;
- еЛьвовская область – 124;
- Миколаївська область - 89;
- Одеська область - 63;
- Полтавська область - 56;
- Рівненська область - 51;
- Сумська область - 47;
- Тернопільська область - 98;
- Харківська область - 133;
- Херсонська область - 0;
- Хмельницька область - 77;
- Черкаська область - 132;
- Чернівецька область - 78;
- Чернігівська область - 81.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 604 549 осіб;
- одужали - 3 324 999 пацієнтів;
- летальних випадків - 92 929;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 474 655.
Омікрон в Україні
У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.
Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пізніше уточнила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу".
Раніше писав Главред, що штам коронавірусу Омікрон виявили щоанйменше в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовірніше присутній вже навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.
Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.
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