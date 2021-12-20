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Кількість нових хворих на COVID-19 за добу різко впала до 2,5 тисяч, але смертей все одно багато

20 грудня 2021, 08:32
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Найбільше нових заражень за добу зафіксували в Києві, Волинській та Харківській областях.

коронавірус
За минулі 24 години було госпіталізовано з коронавірусом 2018 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 20 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 536 жителів країни (довбою раніше було 3602). Зокрема, захворіли 250 дітей і 26 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 018 осіб; летальних випадків - 157; одужали 18 534 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше нових заражень за добу зафіксували у Києві (497), Волинській (170) та Харківській областях (133).

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 497;
  • Вінницька область - 69;
  • Волинська область - 170;
  • Дніпропетровська область - 50;
  • Донецька область - 121;
  • Житомирська область - 123;
  • Закарпатська область - 65;
  • Запорізька область - 110;
  • Івано-Франківська область - 101;
  • Київська область - 121;
  • Кіровоградська область - 74;
  • Луганська область - 6;
  • еЛьвовская область – 124;
  • Миколаївська область - 89;
  • Одеська область - 63;
  • Полтавська область - 56;
  • Рівненська область - 51;
  • Сумська область - 47;
  • Тернопільська область - 98;
  • Харківська область - 133;
  • Херсонська область - 0;
  • Хмельницька область - 77;
  • Черкаська область - 132;
  • Чернівецька область - 78;
  • Чернігівська область - 81.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 20 грудня 2021 / / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 604 549 осіб;
  • одужали - 3 324 999 пацієнтів;
  • летальних випадків - 92 929;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 474 655.

Омікрон в Україні

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

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Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пізніше уточнила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу".

Раніше писав Главред, що штам коронавірусу Омікрон виявили щоанйменше в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовірніше присутній вже навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.

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