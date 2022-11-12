"Рік буде жорстоким і кривавим": у NYT назвали ймовірні напрямки контрнаступу ЗСУ

Україна імовірно доб'ється нових успіхів на Півдні в міру того, як бойовий дух росіян падатиме / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні не припиниться взимку і не затихне попри припущення деяких аналітиків і дипломатів. Після втечі росіян та визволення Херсона Україна не хоче зупинятися, щоб не дозволити війні зайти в глухий кут.

Як пише The New York Times, наступні цілі Збройних сил України, найімовірніше, будуть або в напрямку Мелітополя на півдні, або на сході. Продовжиться наступ, який вибив російські війська з Харківської області, щоби відбити місто Сватове в Луганській області, яке є центром бойових дій впродовж останнього місяця, пише видання.

Український спецназ і партизанські загони підтримуватимуть постійний темп дрібномасштабних атак в тилу Росії, заявив Джастін Бронк, старший науковий співробітник з військових наук Королівського інституту об'єднаних озброєнь, аналітичної організації в галузі оборони в Лондоні.

При цьому Україна ймовірно доб'ється нових успіхів на півдні в міру того, як бойовий дух росіян падатиме.

Автор статті підкреслює, що Київ побоюється робити паузу у війні, оскільки російські війська можуть використовувати її, щоб закріпитися на окупованих територіях.

Аналітики також прогнозують, що повномасштабні бойові дії можуть вщухнути взимку, а відновляться можливо вже навесні. При цьому експерти сходяться на думці, що наступний етап війни буде вкрай жорстоким.

"Війна не припиниться взимку. Але боротьба буде вестися в іншому темпі. Це дає політичним і військовим лідерам можливість спланувати рік, який, ймовірно, буде жорстоким і кривавим", – заявив генерал-майор австралійської армії у відставці Міка Райан.

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоби переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ВСУ увійшли до Херсона. Українці зустрічали їх з квітами і плакали від радості.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що лівобережну частину Херсонської області потрібно звільняти вздовж Дніпра і готувати угруповання військ для прориву лінії фронту в районі Запоріжжя. Причому прогнози давати досить складно.

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