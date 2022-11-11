Україна має намір звільнити свої території, після Херсона заморозки війни не буде - Данілов

Після звільнення Херсона заморозки війни не буде - Данілов/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Армія України збирається звільняти території. Після звільнення Херсона ніякої заморозки війни не буде. Всі завдання будуть виконані, проте українським військам потрібен час. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що жодної заморозки війни не буде. Українська армія збирається звільняти всі території, причому незалежно від пори року.

Чиновник зазначив, що ЗСУ не можу зупинятися – на окупованих територіях страждають українці.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми повинні звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми пропускати не можемо, тому що там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають", - сказав Данілов.

Також Олексій Данілов підкреслив, що президент Зеленський ставить ЗСУ чітке завдання – звільнення територій України. Плани будуть реалізовані, але знадобиться час.

Армія України у Херсоні

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті, яке перебувало під окупацією Росії, з'явилися українські прапори.

Місцеві жителі з радістю зустрічали ЗСУ. В Оперативному командуванні Південь заявили, що у військ в місте ще багато роботи.

У Головному управлінні розвідки підкреслили, що Херсон повертається під контроль України. Війська вже в місті. Окупантів РФ закликали здаватися в полон, щоб уникнути загибелі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупантам вдалося втекти з правобережжя Херсонщини на лівий берег. За його словами, полонених виявилося мало. Однак ЗСУ дісталося іншого трофеїв.

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