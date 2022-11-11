УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Україна має намір звільнити свої території, після Херсона заморозки війни не буде - Данілов

11 листопада 2022, 21:21

Україна не збирається нічого "заморожувати" і налаштована на деокупацію своїх територій в будь-яку пору року, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

данилов, українські військові
Після звільнення Херсона заморозки війни не буде - Данілов/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Армія України збирається звільняти території. Після звільнення Херсона ніякої заморозки війни не буде. Всі завдання будуть виконані, проте українським військам потрібен час. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що жодної заморозки війни не буде. Українська армія збирається звільняти всі території, причому незалежно від пори року.

Чиновник зазначив, що ЗСУ не можу зупинятися – на окупованих територіях страждають українці.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми повинні звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми пропускати не можемо, тому що там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають", - сказав Данілов.

Також Олексій Данілов підкреслив, що президент Зеленський ставить ЗСУ чітке завдання – звільнення територій України. Плани будуть реалізовані, але знадобиться час.

Армія України у Херсоні

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті, яке перебувало під окупацією Росії, з'явилися українські прапори.

Місцеві жителі з радістю зустрічали ЗСУ. В Оперативному командуванні Південь заявили, що у військ в місте ще багато роботи.

У Головному управлінні розвідки підкреслили, що Херсон повертається під контроль України. Війська вже в місті. Окупантів РФ закликали здаватися в полон, щоб уникнути загибелі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупантам вдалося втекти з правобережжя Херсонщини на лівий берег. За його словами, полонених виявилося мало. Однак ЗСУ дісталося іншого трофеїв.

Інші новини:

РНБО Олексій Данілов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:06

"Ви не сховаєтеся, ми вас знайдемо": Зеленський назвав військам РФ у Херсоні умову порятунку

22:05

Жданов пояснив, чи зітхне Миколаїв вільніше після звільнення ЗСУ ХерсонаВідео

21:21

Іноагент Шац показав Аллу Пугачову в компанії Слєпакова, Віторгана та інших опальних зірок

21:21

Україна має намір звільнити свої території, після Херсона заморозки війни не буде - ДаніловВідео

21:13

ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область, крім Кінбурнської коси - КімВідео

Реклама
20:54

Олег Соскін. Україна звільняє Південь, чим відповість Путін?Відеоблоги

20:29

Налетить дубар і замете снігом Україну: синоптики назвали дату найпотужнішої атаки штормуВідео

20:19

Журналісти футбольні майданчики, на які людьми Павелка "спускалися" мільйонні кошти

20:09

Україна повертає Херсон, сили ЗСУ вже на підступах до міста - ЗеленськийВідео

19:58

"Противник нас переграв": Жданов розповів, як окупантам вдалося врятуватися від ЗСУ в ХерсоніВідео

19:58

Подкопаєва зворушливо привітала доньку з днем народження

19:50

"Ідіотизм! Ми не такі!": у російського футболіста трапилася істерика через тролінг РосіїВідео

19:38

Колишні чоловіки Дженніфер Еністон відреагували на її розповідь про марні спроби завагітнітиВідео

19:20

Дугін пропонує вбити ПутінаПогляд

19:16

Жданов – про успіхи на півдні: Миколаїв зітхне спокійніше, а Херсон буде під постійними обстрілами

19:10

Самі себе зганьбили: на росТБ спеціально включили відео з образливою піснею про ПутінаВідео

19:09

ЗСУ вже дійшли до правого берега Дніпра, куди втекли окупанти з ХерсонаВідео

18:56

Який манікюр зробити на Новий рік 2023: 5 чудових ідей для гарного настроюФото

18:43

Війська РФ встигли втекти від ЗСУ з правобережжя Херсонської області – АрестовичВідео

18:43

Гороскоп на завтра 12 листопада: Козерогам - успіх у справах, Близнюкам - образи

Реклама
18:10

"Здали Херсон, здадуть і Москву": фанатка "русского мира" розкритикувала втечу росіян із ХерсонаВідео

18:02

Кому пощастить у 2023 році: які 3 речі потрібно зробити, щоб кишені лопнули від грошейВідео

17:52

Армія України практично встановила контроль над Херсоном - МіноборониВідео

17:33

Прикмети на 12 листопада: що потрібно зробити, щоб залучити успіхВідео

17:32

Всі ахнуть від захвату: рецепт швидкого рулету на Новий рік 2023Відео

17:19

Дугін запропонував забити Путіна камінням

17:11

Набирали воду з Дніпра: у Херсоні немає світла, води та продуктів - журналістВідео

17:02

РФ знову клянчить переговори з Україною: у Лаврова заявили, що готові говорити "без попередніх умов"Відео

16:58

Путін в день здачі Херсона поспілкувався з Африкою і задумався про історію оборони МосквиВідео

16:48

Однією загадкою менше: для чого в коктейль ставлять 2 трубочкиВідео

16:45

Скільки потрібно тримати градусник: Як правильно користуватися термометромВідео

16:27

"Соромно бути росіянином": у Росії почався скандал через втечу окупантів з ХерсонаВідео

16:26

"Воно без статі і національності": Кіркоров брудно образив Пугчову в особі всіх втікачів з РФ

16:21

Херсонці зустрілися з українськими військовими у центрі міста: усі плачуть від щастяВідео

16:10

Поранені кадирівці не доїхали додому: ЗСУ влучно відпрацювали по російському Мі-8 - ЗМІ

16:03

Пугачова поділилася емоціями після концерту російської співачки

15:57

Україна повертає Херсон: ЗСУ в місті, військам РФ слід негайно здаватися - ГУРВідео

15:56

Полковник у відставці розповів, чи зміняться перспективи переговорів з РФ після битви за ХерсонВідео

15:36

Битва за Херсон тільки починаєтьсяПогляд

15:34

Зеленський терміново провів Ставку щодо ситуації на ХерсонщиніВідео

Реклама
15:28

"Йде військова робота, важка і потужна": у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у ХерсоніВідео

15:24

"Мені неприємно все, що відбулося": Дантес емоційно оцінив роман Дорофєєвої і КацурінаВідео

15:20

Маша Єфросиніна розповіла, що допомагає тримати психіку під час війниВідео

15:19

ЗСУ в центрі Херсона підняли прапор: всі подробиці легендарного звільнення від окупантівВідео

15:12

Wellboy та MO3GI Entertainment оголосили про співпрацю

15:02

Медведєв марно спробував вгамувати росіян, розлючених поразкою в ХерсоніВідео

14:54

"Вони можуть завести нас у пастку": Ільницький про складність контрнаступу на ХерсонщиніВідео

14:44

Тисячі військових РФ заблоковані: Арестович прогнозує потужні результати ЗСУ на ХерсонщиніВідео

14:28

"Протитанкові гниди": актор з "Кварталу 95" висміяв фейки Кремля про українських "бойових комарів"Відео

14:02

Нардеп Лещенко знову холостяк: діджейка Настя похвалилася наступним бойфрендом

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти