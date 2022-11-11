Під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст - ЗМІ

Російські Tg-канали публікували відео нібито підриву Антонівського мосту в Херсонській області. Також нібито підірваний і залізничний міст через Дніпро.
У Мережі з'явилося фото, як стверджується, зруйнованого Антонівського моста у тимчасово окупованому Херсоні.
Вранці 11 листопада російські Tg-канали публікували відео нібито підриву Антонівського мосту в Херсонській області. Інформація про вибухи в районі моста почала надходити ще в четвер увечері.
Також повідомляється, що підірваний і залізничний міст через Дніпро.
У Мережі з'явилися фото мосту з різних ракурсів:
Російський пропагандист Олександр Коц підтвердив підрив Антонівського мосту окупантами і опублікував відео двох обрушених прольотів.
За його словами, міст підірвали загарбники, коли відступали на лівий берег Дніпра.
Офіційної інформації з цього приводу поки немає.
Також з'явилося відео, як окупанти пішки переходили на лівий берег Дніпра, техніку перевозили на поромі.
Довідка. Антонівський міст - автомобільно-пішохідний міст в Україні через річку Дніпро, що з'єднує селище Антонівка (передмістя Херсона) з містом Олешки на Лівому березі.
Загальна довжина мосту складає 1366 м, ширина — 25 м, ширина проїжджої частини — 20,5 м, пішохідні тротуари з двох сторін по 1,5 м. Міст 30-пролітний.
Відступ РФ з Херсона
9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.
Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.
Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоби повністю звільнити Херсон.
Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.
Інші новини:
- Байден поставив ультиматум Путіну і назвав умову закінчення війни в Україні
- "Перемога в Херсоні не буде останньою": ЗСУ можуть продовжити контрнаступ взимку - ISW
- "Все не так безхмарно, як здається": полковник ЗСУ розповів про хитрощі окупантів у Херсоні