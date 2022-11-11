Під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст - ЗМІ

Антонівський міст впав / Фото Telegram

У Мережі з'явилося фото, як стверджується, зруйнованого Антонівського моста у тимчасово окупованому Херсоні.

Вранці 11 листопада російські Tg-канали публікували відео нібито підриву Антонівського мосту в Херсонській області. Інформація про вибухи в районі моста почала надходити ще в четвер увечері.

Також повідомляється, що підірваний і залізничний міст через Дніпро.

У Мережі з'явилися фото мосту з різних ракурсів:

Антонівський міст / Суспільне

Антонівський міст / Фото Telegram

Російський пропагандист Олександр Коц підтвердив підрив Антонівського мосту окупантами і опублікував відео двох обрушених прольотів.

За його словами, міст підірвали загарбники, коли відступали на лівий берег Дніпра.

Біля Антонівського мосту зруйновано два прольоти / скріншот

Офіційної інформації з цього приводу поки немає.

Також з'явилося відео, як окупанти пішки переходили на лівий берег Дніпра, техніку перевозили на поромі.

Довідка. Антонівський міст - автомобільно-пішохідний міст в Україні через річку Дніпро, що з'єднує селище Антонівка (передмістя Херсона) з містом Олешки на Лівому березі.

Загальна довжина мосту складає 1366 м, ширина — 25 м, ширина проїжджої частини — 20,5 м, пішохідні тротуари з двох сторін по 1,5 м. Міст 30-пролітний.

Відступ РФ з Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоби повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

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