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"Форсувати Дніпро не будемо": експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть лівобережжя Херсонщини

12 листопада 2022, 12:41

Якщо звільняти лівобережну частину Херсонської області разом із Запорізькою областю, то тільки вздовж Дніпра. Потрібно готувати угруповання військ для прориву.

ВСУ, Херсонська область
Потрібно готувати угруповання військ для прориву лінії фронту, вважає Жданов / Фото 10-та гірничо-штрмова бригада, УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що лівобережну частину Херсонської області потрібно звільняти вздовж Дніпра і готувати угруповання військ для прориву лінії фронту в районі Запоріжжя. Причому прогнози давати досить складно.

"Форсувати Дніпро ми не будемо – нас там просто втоплять. Тому, якщо звільняти лівобережну частину Херсонської області разом із Запорізькою областю, то тільки вздовж Дніпра. А це означає, що потрібно готувати угруповання військ для прориву лінії фронту в районі Запоріжжя. Іншого шляху немає. З правого берега Дніпра можна буде лише підтримати вогнем", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

При цьому він додав, що звільнення Правобережжя Херсонщини "станеться не завтра, і не післязавтра".

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що Збройні Сили України працювали над звільненням Херсона від російських окупантів ще з весни. Правобережну частину області деокупували в кілька етапів, тому не варто сприймати поточні події в Херсоні як щось занадто швидке.

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано щонйменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоби переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона.

Інші новини:

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