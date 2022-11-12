"Форсувати Дніпро не будемо": експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть лівобережжя Херсонщини

Потрібно готувати угруповання військ для прориву лінії фронту, вважає Жданов / Фото 10-та гірничо-штрмова бригада, УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що лівобережну частину Херсонської області потрібно звільняти вздовж Дніпра і готувати угруповання військ для прориву лінії фронту в районі Запоріжжя. Причому прогнози давати досить складно.

"Форсувати Дніпро ми не будемо – нас там просто втоплять. Тому, якщо звільняти лівобережну частину Херсонської області разом із Запорізькою областю, то тільки вздовж Дніпра. А це означає, що потрібно готувати угруповання військ для прориву лінії фронту в районі Запоріжжя. Іншого шляху немає. З правого берега Дніпра можна буде лише підтримати вогнем", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

При цьому він додав, що звільнення Правобережжя Херсонщини "станеться не завтра, і не післязавтра".

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що Збройні Сили України працювали над звільненням Херсона від російських окупантів ще з весни. Правобережну частину області деокупували в кілька етапів, тому не варто сприймати поточні події в Херсоні як щось занадто швидке.

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано щонйменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоби переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона.

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