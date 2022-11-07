Коли і як закінчиться війна в Україні: експерти озвучили шість сценаріїв

Для того, щоби війна в Україні закінчилася, вимоги хоча б однієї зі сторін повинні змінитися / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні триває вже понад вісім місяців, і поки що рано говорити про її завершення. Західні експерти вважають, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться до перемоги, і розглядають кілька можливих сценаріїв розвитку конфлікту - їх опублікувало видання Insider.

Сценарій №1. Припинення вогню.

Якщо бої зайдуть у глухий кут, Росія та Україна можуть домовитися про тимчасове перемир'я. Такий сценарій пройшов між першою і другою чеченськими війнами. Зокрема, директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс вважає, що при такому сценарії Путін буде сподіватися на втрату інтересу України з боку союзників під час перемир'я.

Сценарій № 2. Мирна угода.

Цей варіант розвитку подій можливий, якщо Путін отримає щось, що зможе вважати перемогою, наприклад, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Я думаю, що Володимир Путін зараз занадто глибоко загруз. Він вклав занадто багато політичного і військового капіталу прямо зараз, щоб вирватися з війни без особливих успіхів", — сказав Сет Джонс, директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

При цьому складніше питання полягає в тому, від чого Україна готова відмовитися. За словами експерта, для будь-якого лідера в Києві було б майже "політичним самогубством" віддати будь-яку українську територію.

Сценарій № 3. Перемога РФ.

Цей варіант розвитку подій малоймовірний. Оскільки Україна продемонструвала здатність зупинити просування росіян, для Путіна перемога може виглядати, найімовірніше, як мирна угода, яка віддасть йому більше територій, ніж до 24 лютого.

Сценарій № 4. Перемога України.

Навряд чи Путін повністю виведе війська із захоплених територій, тому повний відступ РФ можливо, тільки якщо Путін помре або він буде усунутий.

"У Росії погані речі трапляються з правителями, які програють війни", — сказав полковник морської піхоти США у відставці та старший радник CSIS Марк Канчіан.

Сценарій № 5. Довготривала війна.

Є ознаки того, що фронт буде заморожений взимку, а активні бойові дії відновляться навесні. Однак скільки війна триватиме після цього - невідомо.

За словами Джонса, війна Росії та України може тривати роками. Це можуть бути бойові дії сил спеціального призначення на лініях зіткнення, партизанські дії з території України на територіях, контрольованих Росією, і далекі бомбардування української території з території Росії або Білорусі.

Сценарій № 6. Ядерна війна та / або втручання НАТО.

Якщо російські сили зіткнуться з повномасштабним військовим розгромом, Путін може застосувати ядерну зброю на полі бою, але ризики її застосування ймовірно переважать будь-які переваги.

"Існує багато ризиків, пов'язаних із запровадженням ядерного табу в політичному і дипломатичному плані. Що це означатиме для режиму Володимира Путіна? Я думаю, що США вже досить переконливо заявили, що всі ставки знято, якщо Росія застосує ядерну зброю", - сказав Джонс.

За словами експерта, неясно, чи втрутиться НАТО в цей сценарій. Тим часом, пише видання, один високопоставлений чиновник раніше заявив, що російський ядерний удар може викликати "фізичну відповідь" з боку самого НАТО.

Коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Це може статися вже наступного року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Кремль вже шукає моделі для виходу з війни проти України. За його словами, Москва хоче провести таємниці опитування щодо того, чи потрібно Росії воювати з Україною за Крим. Російська влада вже бачить, що військовий сценарій битви за Крим стає реальністю.

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України і постійний представник США в НАТО в 2008-2009 рр. Курт Волкер вважає, що війна в Україні може закінчитися в наступному році, її фіналом має стати беззастережна поразка Росії. Однак навіть після цього загроза РФ сусідам не зникне. Тому єдиний спосіб гарантувати безпеку в Європі - прийняти Україну, а також Грузію та Молдову в НАТО.

Інші новини: