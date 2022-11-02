Куди дійдуть ЗСУ і чи візьмуть у підсумку Москву: політолог назвав сценарій завершення війни

ЗСУ зупиняться на кордонах 1991 року і навряд чи братимуть Москву - Леонід Гозман / Колаж 93 ОМБр, УНІАН, Facebook Л. Гозмана

Визнаний "іноагентом" в Росії опозиційний політик, політолог Леонід Гозман вважає, що якщо Україна "повністю перенесе" війну на російську територію, навряд чи ЗСУ підуть на Москву. На його думку, українські війська зупиняться на своїх кордонах в рамках 1991 року.

В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що ймовірність сценарію взяття армією України під свій контроль Москви можна оцінювати як низьку. Швидше за все, Києву це просто не потрібно.

"Якщо Україна повноцінно перенесе війну на територію Росії, не думаю, що ЗСУ в результаті візьмуть Москву. Мені здається, вам це не потрібно – що потім будете робити з цією перемогою. Вона може дістатися занадто дорогою ціною", - вважає Гозман.

Згідно з точкою зору експерта, війська України зупиняться на міжнародно визнаних кордонах станом на 1991 рік. Після звільнення своїх територій Київ скаже Москві, щоб вона самостійно вирішувала свої проблеми.

"Вважаю, ваші війська зупиняться на кордонах України станом на 1991 рік. Українська армія звільнить свою землю і скаже Росії, щоб вона далі сама розбиралася зі своїми проблемами", - підкреслив Леонід Гозман.

Раніше російський опозиціонер Гозман сказав, що "ЗСУ вже дещо роблять" на території Росії - в Курську і Бєлгороді.

Однак, за його словами, ЗСУ мають на це право, оскільки в містах знаходяться військові об'єкти. І вони знищуються.

Також Гозман вважає, що війська РФ в Україні можуть повністю посипатися через безсилля, нездатність захистити захоплені позиції і утримати ситуацію на фронті.

Розвиток ситуації не обов'язково пов'язаний з певним успіхом ЗСУ на полі бою, таким як звільнення Херсона.

Дивіться повну версію інтерв'ю Леоніда Гозмана Главреду

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