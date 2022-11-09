У Зеленського відреагували на вихід окупантів з Херсонської області

Подоляк / Офіс президента, УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону заявив, що в Україні є свій план звільнення окупованих територій.

За його словами, план був затверджений верховним головнокомандувачем і саме по ньому будуть діяти і далі.

"Ми ж не можемо коментувати заяви Шойгу, тому що вони трохи дивні. Давайте розставимо крапки над "і". Перше - у нас є свій план, затверджений верховним головнокомандувачем, у нас є свій сценарій звільнення територій. Сьогодні були створені адміністрації на Лівому березі Херсонської області. Це означає, що ми будемо діяти за своїм планом і далі", - заявив Подоляк.

За його словами, є і друга складова. Росіянам було важко обороняти Херсон, тому що туди складно було доставляти боєприпаси та інше, але в останні тижні вони туди довозили мобілізованих, вони створювали вогневі точки. Вони готували місто до жорсткої війни.

"Третя складова - для них принципово створити фортифікаційні споруди на Лівому березі Дніпра, звідти утримати Херсон, а швидше за все їм не вдасться його утримати, але якщо вони не можуть його утримати, то вони будуть його максимально руйнувати з лівого берега. Тобто вони все одно будуть жорстко намагатися втриматися в Херсонській області", - додав Подоляк.

Заяви Росії про вихід з Херсона

Подоляк підкреслює, що у них все йде за планом, а план у них один - покинути всі захоплені території України. Тому своє суспільство вони готують до того, що це буде "перемога". Він додав, що коли росіяни вийдуть на лівий берег Дніпра, то це для них буде перемога, тому що "зупинили переважаючі сили НАТО".

"Тому давайте так: ми йдемо за планом, створюємо адміністрації, ми просуваємося на Південному та інших напрямках, ми будемо робити ту роботу, яку повинні робити, мінімізуючи втрати серед військових", - додав Подоляк.

Шойгу оголосив про виведення Росією військ з Херсона

У четвер, 9 листопада, Міністр оборони окупантів РФ Сергій Шойгу дав команду про виведення військ із захопленого Херсона та Правобережжя Херсонської області. Таке рішення Москви він озвучив після того, як командувач військами Росії в Україні Суровікін сказав, що загарбники вже не в змозі забезпечувати угруповання, яке там знаходиться.

Радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що війська РФ не йдуть з Херсона, а їх звідти вибили сили оборони України. Була проведена важка військова робота. За його словами, ще деякий час на Правобережжі Херсонщини будуть бої.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ поки не бачить підстав говорити про вихід військ РФ з Херсона.

За його словами, окупанти стягують в Херсонську область додаткові резерви.

Читайте також: