Генерали окупантів змінюють тактику: Данілов розповів про сумну ситуацію військ РФ

Олексій Данілов / Reuters

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що окупанти змінили тактику і ряд генералів через провал їх планів по захопленню України.

За його словами, керівництво Росії у відчаї.

Як пояснив Данілов, окупанти розчаровані, що не змогли реалізувати свій план по швидкому захопленню України.

"Вони перейшли в іншу тактику. У них змінили близько 8 генералів через те, що вони не виконали завдання. Призначені нові. Ми чітко розуміємо, що відбувається в РФ. Вони в розпачі. Вже навіть такі, як Соловйов дають, задню... Це наша війна, яку ми обов'язково виграємо", - сказав Секретар РНБО.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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