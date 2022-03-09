Данілов: перемога буде за нами - це прогноз розвідки США

Данілов впевнений, що Україна переможе у війні / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що Україна переможе у війні з Російською Федерацією. За його словами, в перемозі українського народу також впевнена розвідка США.

Як підкреслив Данілов, українська армія переможе, але і не варто недооцінювати ворога.

"Перемога буде за нами. Це прогнози розвідспільноти США. Чи буде складно? Так, тому що не варто недооцінювати ворога. Ми його лупимо в усіх напрямках, але вони як сарана повзуть. Але ми знаємо, що ми вистоїмо, що це наша земля, нам нікуди відступати, і ми будемо її захищати", - сказав він у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже 13 днів чує від Заходу тільки обіцянки щодо поставок літаків, а вина За кожну смерть в Україні лежить на росіянах, але відповідає за це і світ.

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