Із Коростеня відправлять евакуаційний поїзд до Львова

З Коростеня відправлять евакуаційний поїзд до Львова

Обласна влада організувала евакуаційний поїзд для жителів Коростеня та Новоград-Волинського Житомирської області, йдеться в пості в Telegram-каналі Житомирської Військової адміністрації.

Поїзд призначений на 10 березня. Відправлення заплановано на вісім годин з вокзалу в Коростені.

Електропоїзд прямуватиме за маршрутом Коростень-Новоград – Волинський-Львів. Орієнтовне прибуття до проміжного пункту поїздки о 09: 30.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що Україна погодила коридор для евакуації з Сум. Маршрут для евакуації жителів Сум тільки один: Суми-Голубівка – Лохвиця – Лубни-Полтава. З міста вже вивезли першу колону з людьми.

Голова Сумської Військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що під час евакуації населення на околиці міста була стрілянина, але по автобусах не стріляли. Тобто, на" зелений коридор " із Сум це не вплинуло.