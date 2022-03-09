Контрудар ЗСУ: сили окупантів розбили під Києвом, ворог зазнає втрат

Боєць ЗСУ біля розбитої техніки окупантів РФ / Макс Левін

Угруповання сил оборони Збройних сил України продовжує вести оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу щодо російського вторгнення.

У повідомленні наголошується, що угруповання сил оборони Києва утримує певні рубежі. В результаті удару ЗСУ в Київській області сили російських окупантів зазнали суттєвих втрат.

"У районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значних втрат", - підкреслюється у зведенні.

Водночас на північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони України здійснюється прикриття державного кордону з Білоруссю. Триває ведення оборонної операції в Поліському та Волинському операційних районах.

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Підрозділи ЗС України тримають оборону в місті Чернігів.

На сході захисники України стримують противника в трьох операційних районах - Донецькому, Слобожанському і Таврійському.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.