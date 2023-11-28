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Генерал Джонс розповів, чого не вистачило Україні для успішного контрнаступу

Руслана Заклінська
28 листопада 2023, 08:42
Росіяни мали змогу підготуватись до контрнаступу ЗСУ та замінувати українські землі, щоб зупинити просування українців.
Генерал Джонс розповів, чого не вистачило Україні для успішного контрнаступу
Ексголовнокомандувач НАТО назвав "ключовий елемент", якого не вистачило ЗСУ під час контрнаступу / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Звільнення України від окупантів було пов'язане з великими викликами та обмеженнями, зокрема, у плані військової техніки та підтримки. Весняний контрнаступ українських сил був обмежений у власній ефективності через відсутність повітряної підтримки, зазначив колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Джеймс Л. Джонс в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Весняному контрнаступу України, розпочатому в червні, на жаль, не вистачало одного ключового елементу – повітряної сили. Росіяни мали достатньо часу, щоб замінувати райони, де, на їхню думку, будуть просуватися українські Сухопутні війська", - сказав генерал.

За його словами, недостатня підтримка у вигляді авіації уповільнила операцію. Адже росіяни, використовуючи цей проміжок часу, мали можливість підготувати нові райони для обмеження військового просування ЗСУ. Це сповільнило хід контрнаступу та ускладнило позицію українських сил.

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У своїх висловлюваннях Джонс також зазначив, що намагання Путіна захопити всю територію України не вдалися.

"Якщо подивитися на те, що відбувається зараз на полі бою, я не бачу остаточної переваги жодної зі сторін, за винятком того, що майже немає сумнівів у тому, що Росії не вдасться захопити Україну як державу", - додав Джеймс Л. Джонс.

Підтримка України

Водночас, він наголосив на тому, що підтримка зі сторони США була обмеженою з метою не надавати Україні зброю, яка могла б використовуватися проти Росії. Це спричинило складнощі для українських військ, оскільки украхнські війскові були обмежені у своїх діях.

"Ми були надто обережні, щоб не дати українцям зброю, яка могла б завдати удару по Росії. І таким чином вони були змушені вести війну зі зв’язаною рукою за спиною. Але я думаю, що зараз люди це розуміють, і постачання покращилися, і обладнання надходить швидше", — сказав він.

Джонс також відзначив, що становище з постачанням зброї поліпшилося, а постачання обладнання відбувається швидше, що вказує на те, що військова підтримка України зросла останнім часом.

Нагадаємо, 25 листопада Європейська Комісія вирішила виділити Україні значну суму в розмірі 50 мільйонів євро для відновлення портової інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. Цей крок спрямований на полегшення процесу відновлення морського експорту агропродукції країни на міжнародному ринку.

Також 7 листопада міністр оборони Франції, Себастьян Лекорню, оголосив про рішення виділити додаткову допомогу Україні. Франція планує спрямувати 200 мільйонів євро на подальші закупівлі українською армією французької техніки. Ці кошти призначені для Фонду підтримки України.

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війна в Україні НАТО війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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