'Не думаю, що контрнаступ провалився': Глава Євроради оцінив успіхи України

ЗСУ змушують Росію відступати на півдні України. Глава Євроради Шарль Мішель підтвердив успіхи України.

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Шарль Мішель розповів про прогрес контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, uk.wikipedia.org

Голова Європейської ради, Шарль Мішель, позитивно оцінив контрнаступ Збройних Сил України. Політик у інтерв'ю Kyiv Independent не погодився з тезами про те, що контрнаступ ЗСУ нібито не досяг своєї мети.

"Я не думаю, що цей контрнаступ провалився", - сказав Мішель.

Мішель наголосив на успіхах українських військ у Чорному морі, підкреслюючи їхнє вирішальне значення для загальної ситуації. За його словами, це великий крок вперед у правильному напрямку, що свідчить про стратегічний успіх у відсічі широкомасштабної військової агресії РФ. Важливим елементом, на який звернув увагу глава Євроради, є прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра.

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"По-перше, надзвичайно важливим є те, як українська армія досягла величезного прогресу в Чорному морі. Це великий крок у правильному напрямку. По-друге, дуже важливим є нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра", - додав глава Євроради.

Мішель також погодився із важливістю подальшої підтримки України "великим військовим потенціалом".

"Ви абсолютно праві, що нам потрібно підтримати Україну більшими військовими можливостями. Це те, що ми хочемо зробити. Наприклад, ми вже підготували понад 30 тисяч солдатів і будемо робити ще більше", - зазначив він.

Голова Євроради також заакцентував на необхідності прискорення та нарощування виробництва озброєнь для передачі його Україні.

Операції у Чорному морі та на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, 4 листопада ЗСУ здійснили атаку на суднобудівний завод у Керчі. Під час удару українським захисникам вдалось вразити російський ракетний корабель Аскольд. Цей корабель був надновим і ще не був прийнятий до складу флоту РФ.

Також 10 листопада у Криму ГУР потопили два малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Атака відбулася за участю українських надводних ударних дронів, які здійснили успішну операцію в районі бухти Вузька на окупованій території. Серед потоплених суден - корабель проекту 1176 "Акула" та корабель проекту 11770 "Серна".

Крім цього, Збройним силам України вдалось створити плацдарм на лівому березі Дніпра. Полковник Петро Черник, підкреслив, що захоплені плацдарми на лівобережжі Херсонщини дають можливість українським військам зміцнити свої позиції. Розширення наступу до Молочного лиману в майбутньому може відрізати сухопутний коридор до Криму.

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